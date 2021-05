Gilles Rocca dimagritissimo e provato si sfoga sui social dopo l’Isola 2021

Mai come in questa edizione dell’Isola dei famosi, i concorrenti sono dimagriti e debilitati, tanto che la produzione ha dovuto prendere dei provvedimenti per aiutare i naufraghi. Ne sa qualcosa anche Gilles Rocca che, come fa vedere sui social, oggi pesa solo 59 kg. Il naufrago come anche i suoi compagni, ha mangiato pochissimo in questo ultimo mese anche perchè non hanno mai pescato nulla, a differenza di quanto succedeva negli anni passati. Per non parlare poi del fatto che le prove ricompensa sono organizzate in maniera imbarazzante e non si è mai dato nulla per tutta la settimana ( come magari delle scorte di farina, pasta, verdure o altro). I concorrenti si strafogano e come ha detto lo stesso Gilles, spesso vomitano e peggiorano la situazione. E’ successo anche ad Andrea Cerioli…

Ma torniamo alle parole di Gilles Rocca che, dopo la sua eliminazione ha deciso di commentare questa esperienza con un post su Instagram.

Le parole di Gilles Rocca sui social dopo l’eliminazione dall’Isola

Le parole dell’ex naufrago sui social: