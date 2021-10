Antonino Spinalbese con la figlia ma invece di Belen c’è la nonna

Negli ultimi giorni tiene banco la notizia che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati. Il silenzio di entrambi sull’argomento non ha fatto altro che aumentare i rumors sull’argomento. C’è altro perché poco fa Antonino Spinalbese ha pubblicato tra le stories la foto con la figlia. Luna è tra le braccia della nonna, la mamma di Antonino. Per non lasciare dubbi Spinalbese lo specifica in modo molto semplice: “Con la nonna”. Poco prima aveva pubblicato un body bianco da neonato con il ricamo “Più bella di ogni Luna”. Che significato ha la foto della figlia di Belen tra le braccia della suocera? Non è vero che lui non pubblica niente, non è vero che ha scelto di mostrare solo ciò che riguarda il suo lavoro. C’è chi pensa che la scelta sia quella di lasciare più spazio ad Antonino e di evitare che sui social appaiano come coppia, questo per permettere a lui di emergere. Sarà vero o ha ragione chi è sicuro che Belen e Antonino siano al momento separati, già in crisi a pochi mesi dalla nascita della figlia?

Belen e Antonino lasciano indizi sui social?

Anche Belen da tempo non pubblica foto del papà della sua Luna e tra le storie di Instagram appaiono i suoi shooting e i suoi figli, niente altro. Ogni tanto appare qualche probabile indizio, come la frase postata dalla Rodriguez, il brano che sembra dedicare ad Antonino. Altro indizio è proprio la storia appena condivisa da Spinalbese, la foto della sua bambina tra le braccia della nonna, sua madre.

Se davvero è già finita tra la showgirl e il suo compagno è davvero un gran dispiacere. Sembravano la coppia perfetta, finalmente Belen sembrava avere trovato l’uomo migliore per lei, il compagno con cui invecchiare; perché è questo da sempre uno dei suoi desideri più grandi.

