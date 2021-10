Per Belen sabato sera in solitaria con Santiago: Antonino sparito dai radar

E’ vero allora che Belen Rodriguez ha detto di non voler rivedere il suo compagno neppure con il binocolo? Non è dato saperlo ma è chiaro che se non passi il sabato sera con il padre di tua figlia, con l’uomo che ami, c’è qualcosa che non va. La Rodriguez al momento non ha commentato in nessun modo i rumors che parlano di una crisi con Antonino Spinalbese ma il fatto che l’uomo non sia più presente in casa, non compaia mai in nessuna storia dell’argentina, sembra confermare queste indiscrezioni. Tra l’altro se non fosse stato vero, perchè non mostrare una foto che avrebbe messo a tacere tutte queste dicerie? La sensazione invece è che ci sia realmente questa crisi e che Belen e Antonino non vivano nella stessa casa. Ieri sera la show girl si è mostrata al naturale sui social, mentre guardava una nuova puntata di Tu si que vales insieme a Santiago. Non c’era neppure Luna Marì e la cosa ha fatto pensare a molti che magari la piccola fosse con il papà, visto che di certo avrà in ogni caso diritto di passare del tempo con la piccola. Belen invece era in casa con il suo amato Santiago e ha scherzato con i suoi follower sul fatto che in tv fosse perfetta con il suo abito da sera, il trucco e i capelli fatti mentre in casa era in abiti sportivi e con una treccia! Poi ha iniziato a coccolare il suo amato Santi salutando chi la segue, per dedicarsi completamente a lui!

Nessuna traccia di Spinalbese nella vita di Belen, è davvero crisi?

Se sembra sempre più certa questa indiscrezione, restano del tutti ignoti invece i motivi che avrebbero portato Belen e Antonino alla separazione. Non si riesce a capire che cosa possa esser successo così all’improvviso tra i due. Per questo motivo molti credono anche che si possa trattare di una crisi passeggera. In fondo Belen e Antonino si conoscono da un anno e mezzo, poco più, e forse questa è la prima crisi che devono affrontare. Staremo a vedere. Per il momento, tutto tace!

