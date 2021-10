Per il compleanno di Federica Panicucci un regalo importante dal suo compagno

Tantissimi gli auguri oggi per il compleanno di Federica Panicucci che dopo Mattino Cinque è andata a pranzo in centro a Milano con il suo compagno. Marco Bacini le ha fatto un regalo stupendo, delle rose rosse che non possono mai mancare e poi chissà cosa. Federica Panicucci emozionata ha ringraziato il suo fidanzato ma non ha rivelato che cosa ha ricevuto. “Sul serio è passato un altro anno?” inizia con questa frase e una splendida foto la giornata speciale di Federica Panicucci. “Buon compleanno amore mio” è invece il primo commento della giornata di Marco Bacini. La conduttrice di Canale 5 spegne 54 candeline ma sono anni che non dimostra davvero. E’ sempre così bella e sorridente mentre gli anni passano. La sua lunga carriera è iniziata negli anni ’80 dall’ultima edizione di Portobello con il grande Enzo Tortora fino ad oggi che può festeggiare i tanti anni al comando di Mattino 5.

Il compleanno di Federica Panicucci, gli auguri di tutti

Tantissimi gli auguri da parte dei suoi fan, gli auguri del suo staff con un regalo prezioso. Ci sono poi i teneri biglietti di auguri dei suoi figli, Sofia e Mattia nata dal matrimonio con Mario Fargetta: “Auguri mamma! Ti amiamo moltissimo”.

Niente per lei è più importante di festeggiare il suo compleanno, i suoi giorni speciali, con la sua famiglia, con le persone a lei più care. Ma oggi in parte è anche una giornata come tante, dopo il pranzo con Marco Bacini e un amico di entrambi, Federica Panicucci è andata a prendere i suoi figli a scuola, lui è tornato al lavoro. Non sono mancati i paparazzi che per tutto il tempo hanno seguito la conduttrice e lei come sempre li ha ringraziati con un sorriso e li ha mostrati ai suoi follower, felice di essere sempre così seguita, anche dai fotografi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".