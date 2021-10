Che emozione a Tale e Quale: Ciro Priello vince e bacia sua moglie per festeggiare

Puntata come sempre scoppiettante anche quella di Tale e quale show andata in onda ieri sera su Rai 1. Il vincitore della puntata in onda il 29ottobre è stato Ciro Priello che ha conquistato tutti con la sua imitazione di Massimo Ranieri, cantando Perdere l’amore. Una bellissima vittoria per il comico che nel corso di questo mese e mezzo ha dimostrato di essere davvero molto bravo sia bel ballo che nel canto, mettendosi in gioco con ogni genere di imitazione. E per coronare una puntata praticamente perfetta, è arrivata non solo la vittoria, con un notevole distacco dai secondi in classifica ma che una sorpresina che Carlo Conti ha deciso di fare all’attore. Mentre Ciro si stava esibendo nei minuti finali, Carlo è andato a prendere la moglie di Ciro e l’ha portata sul palco in modo che potesse godersi l’esibizione insieme a suo marito e festeggiare anche con un bellissimo bacio pieno di emozioni.

Ciro Priello festeggia a Tale e quale show abbracciando la sua Maura

Un momento davvero molto emozionante quello che ha visto Maura, la moglie di Ciro, protagonista del programma di Rai 1 ieri. Maura Iandoli ha un passato legato al canto e alla recitazione. E ieri infatti l’abbiamo vista davvero molto emozionata mentre dal suo posto cantava insieme a Ciro sulle note di Perdere l’amore. Maura ha studiato al Teatro Totò di Napoli e ha preso parte ad alcuni video del gruppo comico del marito. Come dicevamo Maura si occupa di psicologia, sui social ha più di cinquanta mila follower e lavora anche in radio come speaker. Ieri sera si è goduta al fianco di Ciro, al centro dello studio di Tale e quale show, questa grandissima emozione.

Tale e quale show torna settimana prossima con la finalissima: si deciderà il vincitore di questa edizione che sta regalando grandissime soddisfazioni a Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".