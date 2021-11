Antonino Spinalbese aggiunge un altro indizio alla crisi con Belen?

I fan della coppia Belen e Antonino Spinalbese tengono d’occhio i profili social di entrambi e sembra che ci siano dei messaggi che si inviano ma che confermano anche la crisi. Belen Rodriguez continua a pubblicare immagini a casa con i suoi figli, serate tranquille con Luna Marì e Santiago. Accanto ha spesso Patrizia Griffini, sua amica da sempre. Non una parola sul papà di sua figlia. Antonino Spinalbese non è mai con lei, sembra abiti in un’altra casa, prosegue i suoi shooting e ogni tanto pubblica qualche indizio. Poco fa ha postato due scatti e una frase. Parole che lasciano pensare.

Antonino Spinalbese sempre più distante da Belen Rodriguez?

“Ho un grammo di ottimismo ma è per uso personale” una frase ben nota ma scritta da lui sul suo profilo Instagram che è sotto continua osservazione assume un significato particolare. Antonino cerca solo di attirare l’attenzione? C’è chi continua a credere che Belen e Antonino stiano solo giocando per aumentare l’interesse degli altri, per aumentare i follower. C’è chi invece chiede ad Antonino se è single, lui ovviamente non risponde.

Quell’ottimismo che non condivide nemmeno con Belen è una frecciatina alla mamma di sua figlia? I fan chiedono di aggiungere altro ma la coppia resta in silenzio. Si continua a parlare di loro due ma dicono che dopo il ritorno dalla Sicilia della Rodriguez lui sia andato a La Spezia, dalla sua famiglia. Nessun incontro tra loro due, nemmeno per caso. I romantici sperano invece che l’ottimismo di cui parla Spinalbese sia un modo per dire che lui sa che presto tornerà con Belen.

Luna Marì intanto è coccolatissima da tutti e soprattutto dalla sua bellissima mamma. E’ la showgirl argentina che si occupa tanto di lei, mentre prima Antonino Spinalbese sembrava fosse insostituibile, sempre accanto a Belen, sempre pronto a fare il papà mentre lei aveva tanti impegni di lavoro.

