Belen ancora sola a casa con i figli, Antonino ha un’altra casa?

Un altro sabato sera a casa da sola per Belen Rodriguz che appare serena mentre segue dal suo appartamento Tu si que vales e si dedica completamente ai suoi figli. Antonino Spinalbese ancora una volta non è con lei e ormai il gossip è quasi sicuro che la crisi non sia per niente terminata. Avevamo visto insieme Belen e Antonino solo durante una serata con altri amici, in un locale milanese, uno scatto ma non di coppia, poi niente altro. Ogni volta che postano foto con la figlia Luna Marì sono separati ma non è tutto. Belen è a casa da sola, Antonino intanto sembra avere preso un’altra casa. Forse non è nemmeno la casa in cui abitava prima di conoscere la showgirl argentina. Spinalbese ha mostrato più angoli di quella che sembra la sua nuova casa, dalla cucina al salotto, ma dove si trova questa casa?

Belen ha mandato via Antonino?

Si mormora che sia stata la Rodriguez ad allontanare Spinalbese ma non c’è alcuna certezza. Se stano giocando con i follower ci riescono bene ma per molti non solo la crisi tra loro non sarebbe finta ma è anche finito tutto. In pratica con la velocità con cui hanno iniziato tutoi avrebbero anche messo fine a tutto.

Belen è appena tornata dalla Sicilia per uno shooting con i fratelli, Antonino Spinalbese non c’era ma sembra che continui a non esserci anche nel fine settimana. Sembra che il 26enne abbia davvero cambiato casa e che la scelta sia stata di Belen. Inoltre, i più attenti dicono di avere notato che per qualche ora lei avesse smesso di seguire lui su Instagram.

Quindi, i giorni che hanno passato insieme a Parigi non hanno risolto nulla o forse si continua a parlare del niente e semplicemente la coppia non desidera più che il gossip parli di loro?

