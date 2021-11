Tutta la verità di Delia Duran sul matrimonio con Alex Belli

Non c’era davvero bisogno che Delia Duran ci spiegasse che lei e Alex Belli non erano sposati. Perchè da quando Katarina ha detto che lei e Alex non sono divorziati, e lui ha confermato, era davvero tutto chiaro. Alex e Delia, possono considerare il rito che hanno fatto un matrimonio ed è giustissimo. Due persone che si amano possono anche giurarsi fedeltà eterna di fronte a un rinoceronte, perchè è quello che c’è nel cuore a valere più di mille contratti. Quello che però si contesta a Delia e ad Alex, è il fatto di non aver detto nulla. Perchè non c’è una moglie e non c’è un marito, se il matrimonio non è stato celebrato. Quando avevamo visto le foto delle nozze tra l’altro, avevamo pensato che ci fosse un sacerdote, non sapendo che quello nelle immagini era il padre di Alex, un diacono. Era però davvero facile mettere insieme i pezzi e comprendere che cosa era successo e Adriana Volpe ha ragione da vendere quando fa notare anche le tempistiche, molto particolari ( non dimentichiamo tra l’altro anche lo scambio di lettere che c’era stato, a mezzo stampa, tra i due sulla rivista DiPiù). In ogni caso la Duran vuole tornare sull’argomento e lo fa spiegando quello che per lei e Alex significa il matrimonio ( che non è un matrimonio) che è stato celebrato il 26 giugno.

La verità di Delia Duran sul matrimonio con Alex Belli

La “moglie” di Alex Belli, dalle pagine di Novella 2000 spiega quindi quello che è il suo punto di vista:

Queste sono solo cattiverie gratuite. Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremmo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla.

Delia non si spiega perchè la ex moglie di Alex ( che in realtà non è ex essendo ancora sposata con lui, visto che il divorzio non c’è) si sia messa in mezzo. Il motivo è forse molto semplice. Al di là della possibile ricerca di visibilità, una donna ancora sposata, chiarisce la posizione, visto che il divorzio non c’è e se sente parlare di matrimonio, si fa delle domande. I dubbi di Delia:

Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il Gf Vip, sono spuntate fuori le sue ex Mila Suarez e Katarina Raniakova per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso. Questo è un problema tra Alex e me, che non riguarda loro. Mi auguro di essere stata chiara.

In realtà se partecipi a u reality show, è un problema di tutti. Non perchè noi non riusciamo poi a dormire la notte pensando al matrimonio di Alex e Delia ma perchè, se hai mentito su una cosa di questo genere, potresti mentire anche su altro. Tutto qui.

