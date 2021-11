Adriana Volpe “smaschera” Alex Belli che si sente offeso: “Cose gravi, ha leso la mia dignità”

Forse non tutti hanno visto il provino di recitazione che ieri sera Adriana Volpe ha fatto ! Una scena alla The Lady ( come ricordava Signorini che a quanto pare legge le critiche che arrivano dai social e dai siti web e ci fa piacere perchè magari leggerà anche tutto quello che pensiamo della sua conduzione inadeguata) di quelle da non perdere. L’opinionista, ha deciso di salvare Alex Belli perchè dopo aver visto che il pubblico non gli darebbe mai una votazione tale da restare nella casa, lei lo vuole ancora lì perchè deve dimostrare che la sua è la tesi giusta. Per Adriana Volpe, l’attore ha un copione che si è scritto in ogni dettaglio, malissimo, a suo dire. “Scritto male e recitato ancora più male” ha detto la Volpe parlando del teatrino che lui e Delia Duran hanno messo su in queste settimane. E che la Volpe abbia portato nel programma, quello che pensano un po’ tutti, è cosa buona e giusta. Dovrebbe però essere altrettanto infervorata, anche su tematiche più importanti. Ieri però ha fatto il suo. Certo, invece che salvarlo avrebbe dovuto sperare che uscisse, per dimostrare che nessuno crede al teatrino, che ci crede solo lui.

Dopo la puntata, Alex Belli, si è sfogato con i suoi amici, dicendosi molto turbato per le parole di Adriana Volpe.

Alex Belli on fire dopo l’attacco di Adriana Volpe

“Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al GF Vip o fare puntate varie in televisione. Non è un teatrino, anzi io e Delia ci eravamo detti di non fare mai scenate di gelosia” ha detto Alex dimenticando però che è stata sua moglie ad andare nello studio del Grande Fratello dicendo di voler entrare nel gioco. Per dirne una, anche la moglie di Aldo Montano potrebbe essere una concorrente perfetta eppure non fa le stesse sceneggiate televisive ecco.

Belli non ha gradito che si parlasse in quei toni del matrimonio. Non abbiamo però ben capito per quale motivo, visto che Adriana Volpe ha ragione da vendere quando ricorda che non c’è nessun matrimonio, e che casualmente, tutto è avvenuto poco tempo prima della partenza del reality show. Alex Belli non ci sta: “Però toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. La nostra è stata una cerimonia bellissima. Io devo sentirmi dire una cosa grave come che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe ripigliati te. Davanti a 4 milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione. Ora devo sfogarmi ne ho bisogno.” Si 4 milioni di persona Alex…E anche qui la colpa è di chi continua a far credere ai concorrenti che siano delle star…

Lo sfogo continua: “Io queste cose le direi adesso anche ad Adriana, perché lei ha toccato il mio amore. Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco. Dica delle soap opera, ma non altro. Non permetto che giudichi una roba che lei non conosce. Sul mi amore e i miei accadimenti personali non si parla così. Se questa è la linea io non ci sto. Si esce fuori dalle regole di questo gioco. Mettere in dubbio la mia vita personale e il mio matrimonio – che è una delle cose più belle della mia vita – non va bene.” E’ bello perchè si continua a parlare di un matrimonio che mai c’è stato. Allora è vero che due persone possono sentirsi sposate senza che lo siano, anche Manila potrebbe chiamare Lorenzo “mio marito” ma non lo fa. Come mai?

Alex Belli di questa cosa non si capacita e ha continuato: “Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca**o stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca**o. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game, il resto non lo accetto e non lo permetto, non mi va bene nel modo più assoluto. Ha detto quelle cose con i miei familiari a casa che guardano?!”.

