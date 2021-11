Il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran è falso? L’attore poteva risposarsi con un rito religioso?

Nelle ultime ore, si è molto parlato del matrimonio di Alex Belli, concorrente del Grande Fratello VIP 6. Il motivo? Due delle sue ex storiche e note anche al pubblico, hanno lanciato pesanti accuse. La prima moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, ha spiegato che al momento lei e Alex sono solo separati ma non divorziati, per cui non potrebbe esserci nessun matrimonio con un’altra donna. Anche Mila Suarez, ex fidanzata di Belli, lasciata proprio per Delia Duran, ha detto che non c’è nessun matrimonio. E allora, che cosa dobbiamo pensare: questo matrimonio esiste o non esiste e perchè mai due persone dovrebbero aver inventato una cosa così importante?

Andiamo quindi per gradi, cercando di capire se davvero ci sia un falso matrimonio. Innanzi tutto non possiamo sapere se esiste l’atto di divorzio tra Alex e la sua prima moglie. se Belli e Katarina fossero ancora sposati, è chiaro che non ci potrebbe essere nessun matrimonio, nè civile, nè religioso. Infatti, senza divorzio, ci si può sposare solo se il coniuge è deceduto o se ne è stata dichiarata la presunta morte. Per cui legalmente, se davvero Alex e Katarina non sono divorziati, non c’è nessuna unione, non c’è nessun matrimonio.

Le accuse delle ex di Alex Belli

Alex Belli e Delia Duran sono davvero sposati?

Le nozze però ci sono state, come testimoniano anche le tante foto presenti sui social. Delia Duran e Alex Belli si sono sposati il 26 giugno del 2021 e a presenziare le nozze c’era un sacerdote, come si può vedere dalle immagini postate sui social. Questo significa quindi che non c’è nessun rito diverso, tramite il quale i due si sono sposati ( riti non riconosciuti nè dallo stato nè dalla chiesa assimilabili a un matrimonio). Ora ricordiamo anche un’altra cosa: se anche Alex Belli e la sua prima moglie fossero divorziati dopo il rito civile, secondo la chiesa, l’attore non si potrebbe risposare davanti a Dio. In un solo caso si potrebbe celebrare il matrimonio con rito religioso: se il primo matrimonio venisse annullato. Per cui Alex e Delia Duran potrebbero essersi sposati grazie all’annullamento delle prime nozze. Ma di questo la prima moglie di Alex non fa cenno.

Torniamo quindi a quel primo luglio. Delia e Alex non si sono sposati in chiesa. Ma come hanno più volte detto entrambi, si sono sposati “davanti a Dio”. A celebrare la cerimonia, c’era infatti un sacerdote, almeno a giudicare dall’abito talare che indossava la persona presente a queste nozze. I due si sono sposati all’aperto, in una tenuta e non in una cappella o in una chiesa, il che non significa chiaramente che non è stato un matrimonio religioso. Ora che cosa potrebbe esser successo? Ce lo rivela il diritto canonico: Delia e Alex potrebbero anche essersi sposati ma il loro matrimonio, non avrebbe nessun valore nè per la chiesa, nè per lo stato.

Tutte queste sono chiaramente supposizioni e possibilità, visto che non conosciamo il punto di partenza, ossia lo stato civile di Alex Belli al momento di questo matrimonio. Se ci fossero state ancora le “inchieste” d’ursiane, di certo conosceremmo ogni dettaglio su questo matrimonio fake o non fake. Al momento la sola cosa che possiamo fare è attendere che magari qualcuno lo chieda al diretto interessato.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".