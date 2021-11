Le ex di Alex Belli lo attaccano: lui e Delia Duran non sono davvero sposati

Mentre aspettiamo di vedere il faccia a faccia che ci sarà nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 6 tra Alex Belli e sua moglie Delia Duran, dai social partono segnalazioni a go go sulla coppia. A parlare, sono due donne che hanno avuto a che fare con l’attore. La prima è la sua ex moglie ( che a quanto pare in realtà non lo è ancora, visto che il divorzio non sarebbe concluso ma ci sarebbe solo una separazione). Katarina Raniakova torna a parlare della sua storia con Belli, dopo che era stata protagonista di molte puntate di Domenica Live e Pomeriggio 5 raccontando come era finito il loro matrimonio a causa di Mila Suarez e lanciando tra l’altro anche pesantissime accuse a Belli. E parla anche la Suarez che fa delle pesanti accuse: non c’è nessun matrimonio. Di questa cosa è convinta anche la prima “vera” moglie di Alex Belli che, documenti alla mano, è pronta a dimostrare che loro sono ancora sposati.

Delia Duran e Alex Belli: il matrimonio c’è stato oppure no?

Dai social la prima moglie di Alex Belli fa sapere: “Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque.”

Anche Mila Suarez attacca il suo ex, che a suo dire avrebbe avuto di nuovo visibilità solo grazie a lei, visto che era entrato nella sua edizione del GF, per un confronto. La Suarez attacca: “Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. ” E ancora: “Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo.“

La moglie di Alex Belli nel suo ultimo sfogo sui social aveva ricordato che loro si sono giurati amore davanti a Dio, come dimostrano anche le foto della cerimonia del matrimonio ( era presente un sacerdote). Tutto finto anche il prete?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".