E’ nato il quinto figlio di Barbara Berlusconi e il nome è molto semplice

Quinto figlio per Barbara Berlusconi che questa notte ha dato alla luce il suo bambino. Il figlio nato dalla storia d’amore con Lorenzo Guerrieri è il terzo per la coppia. Barbara Berlusconi e il suo compagno hanno scelto di chiamare il loro terzo figlio Ettore Quinto. Gioia immensa ovviamente nella famiglia Berlusconi. Barbara è la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario e con la nascita di Ettore Quinto il leader di Forza Italia arriva al quattordicesimo nipote. Il parto in una clinica svizzera ma al momento dai profili social dei genitori tutto tace. E’ arrivato un altro maschietto, fratellino di Alessandro che è nato il 30 ottobre del 2007, di Edoardo che è nato il 13 luglio del 2009, entrambi nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza. La coppia ha altri due figli, Leone nato il 14 novembre del 2016 e Francesco Amos nato il 28 febbraio del 2018.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri allargano la famiglia

“La famiglia si allarga e speriamo che questa volta sia femmina oppure mi toccherà chiamarlo Quinto” era così che Barbara aveva annunciato l’arrivo di un altro bebè. Non conosceva il sesso, sperava fosse femmina e invece dopo quattro maschietti è arrivato il numero cinque ed è stato davvero Quinto il nome scelto.

La coppia è nata nel 2013 ma per un bel po’ di tempo hanno cercato di tenere segreta la loro storia d’amore, fino alle foto scattate dai paparazzi durante un loro fine settimane romantico in Sardegna. Non si sono ancora sposati, il gossip ha immaginato delle nozze da preparare entro breve tempo ma non c’è niente di ufficiale.

Anche Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli hanno già dato un nipotino al cavaliere; lo scorso luglio è nato il piccolo Emanuele Silvio, chissà se ancora loro faranno come Barbara e Lorenzo arricchendo ancora di più tutta la famiglia.

