Belen e tutti i Rodriguez in vacanza, manca solo Antonino

Belen e Antonino hanno smentito la crisi, l’hanno fatto lasciandosi paparazzare mentre passeggiavano sotto casa a Milano con la piccola Luna e Santiago. La coppia continua però a restare divisa, magari è solo per impegni di lavoro ma Belen Rodriguez nel fine settimana era con la famiglia al completo sul lago Maggiore. C’erano tutti i Rodriguez, mancava solo Antonino Spinalbese. Anche lui era in partenza, ha mostrato la valigia ma non la destinazione. Belen Rodriguez ogni volta che c’è un problema è alla ricerca del mare, di un lago, di uno specchio d’acqua che la rilassi. Forse è già fin troppo rilassata ma il gossip continua a pensare che tra la showgirl argentina e il papà di sua figlia Luna ci sia ancora qualcosa che non va.

Belen al lago con la famiglia ma senza Antonino Spinalbese

Per il fine settimana i Rodriguez hanno scelto il lago Maggiore, c’erano tutti, nonni, figli, nipoti, cani e amici. Jeremias Rodriguez con la sua bellissima Deborah Togni. Cecilia Rodriguz con i cani e Ignazio Moser. Ovviamente i nonni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, Santiago che coccolava la sua sorellina. Tutti pronti ad occuparsi della più piccola della famiglia ma l’assenza dell’ex hair stylist era evidente.

Solo il Natale potrà dire a tutti se la coppia continua a vivere sotto lo stesso tetto e la separazione è solo per il lavoro, per gli impegni, per una giusta strategia di indipendenza. Sotto il vischio Belen e Antonino si daranno il bacio tanto atteso dai fan?

Nel lavoro e nella carriera invece Belen prosegue il suo successo, continua con la sua voglia di dare vita ad altri progetti, soprattutto con i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias, le persone che non l’hanno mai lasciata sola. Anche con Stefano De Martino i rapporti sembrano ottimi, tutto per amore del piccolo Santiago.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".