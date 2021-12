Belen e Antonino sotto casa: sono tornati insieme e rispondono ai paparazzi

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati insieme, sono di nuovo una coppia che sorride tra le pagine della rivista Chi. La crisi c’è stata davvero ma Belen e Antonino non ne parlano, ai paparazzi rispondono che non si sono mai lasciati. Insomma, un po’ di maretta normale tra due persone che si amano, ma quei due sono Belen e Antonino e non sono riusciti a tenere tutto segreto. Facile quando ci si espone molto sui social. Per la showgirl argentina e il suo compagno non ci sono solo le foto scattate a Milano, sotto casa, dai paparazzi, ma anche le storie che su Instagram mostrano finalmente le stesse immagini con la piccola Luna. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto dell’amore che tra Belen e Antonino è tornato.

Belen questa volta non si arrabbia e sorride ai paparazzi sotto casa

In genere lei è sempre infastidita dalla presenza dei paparazzi sotto casa ma questa volta i flash le fanno piacere, servono per mostrare a tutti che l’amore ha vinto, che hanno fatto pace. Il tira e molla sembra ci sia stato davvero, dal litigio non si sa per quale motivo al viaggio a Parigi, poi un altro distacco, vari commenti sui social e adesso si preparano a festeggiare felici il Natale.

Proprio quando si erano perse a casa di Belen le tracce del padre di sua figlia lui è tornato. Ieri erano insieme tra pranzo a due fuori casa e cena nell’appartamento di Milano con Luna e Santiago. Chi li ha fotografati mano nella mano, lei rilassata, lui un po’ meno. Entrambi spingono a turno la carrozzina poi arriva il bacio e la parte più dolce sono le coccole alla loro bambina. Tutto passato? Chissà se un giorno la Rodriguez racconterà cosa è accaduto nelle scorse settimane.

