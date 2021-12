Andrea Nicole e Ciprian stanno ancora insieme? L’amico risponde e attacca Gianni e Tina

Maria de Filippi si è detta cerca che Ciprian ha solo preso in giro Andrea Nicole e che questa storia durerà molto poco. Dello stesso avviso anche Tina Cipollari che ha sentenziato: “Durerà da Natale a Santo Stefano”. Dopo la tumultuosa puntata di Uomini e Donne in onda ieri, via social, sono arrivati i primi commenti su quanto accaduto anche se la tronista e Ciprian, almeno per il momento, non hanno detto nulla sulla puntata in questione. A parlare è stato però un amico di Andrea Nicole che si è scagliato contro Gianni e Tina, accusandoli di aver offeso e insultato due persone che sicuramente hanno sbagliato ma che non meritavano quel trattamento. Non solo, ci ha dato anche una risposta sulla possibile storia: Ciprian e Andrea Nicole a distanza di un paio di settimane da quella puntata stanno ancora insieme? Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto questo amico molto vicino all’ex tronista.

Le dure parole di Tina contro Andrea Nicole

Andrea Nicole e Ciprian stanno ancora insieme?

“E finalmente siamo arrivati alla puntata tanto attesa! Uomini e Donne.Pubblico questa foto sorridente di Andrea non a caso , poiché potete toglierle tutto ma non il suo sorriso !Come mai Gianni e Tina Cipollari non sono stati muniti anche di pietre e fucili ? Già che c’erano?” con queste parole inizia lo sfogo dell’amico di Andrea Nicole sui social.



Non ha tutti i torti l’amico dell’ex tronista, come avrete letto nei nostri articoli di ieri, abbiamo più volte detto che i due opinionisti si sono lasciati prendere la mano, esagerando. Il ragazzo ha scritto: “Vi elenco parole ed espressioni che nella puntata sono usciti dalle bocche di Tina e Gianni che seduti sui loro troni d’olimpo hanno espresso:

Disonesti , non per bene , sprovveduti, furbata , trattati da principi, fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronzi, opportunisti , come persona non vali niente , superficiali, premeditato, finti , scorretta, figura di m, falsi , brutte persone, brutti esempi…. E la finezza di Gianni per concludere ” la notte l hai gestita da sola “.



E poi: “Mi rivolgo a Gianni e Tina …. Se il vostro lavoro era aumentare lo share.. beh forse l avete alzato un pochino se invece pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l’invidia sono delle brutte cose . Gelosia perché loro si sono trovati e a dispetto dei malpensanti credo che saranno felici ; invidia perché ci vuole coraggio a scavalcare scalette , contratti e organizzazioni macchiavelliche e fare quello che hanno fatto loro davanti a tutta Italia . Potevano benissimo fingere fino in fondo …. Perché non l hanno fatto ?

Nessuna risposta ! Semplice , perché sono veri ! QUESTO È AMORE , QUESTA È PASSIONE!”.

Andrea Giovanni, l’amico di Andrea Nicole ha poi continuato, lasciandoci intendere che probabilmente i due stanno ancora insieme: “Inutile rivoltarla sulla produzione e la gente che lavora lì dentro .

Non hanno mancato di rispetto a nessuno ! Inutile qualsiasi tentativo di farli sentire in colpa o di affossarli.

E poi , Gianni, ma come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza ! Hai davvero esagerato e le critiche non mancheranno ad arrivare ! Sono stato accusato di aver dato delle anticipazioni , Ve ne do un’altra … Non finisce qui Viva l’amore libero da vincoli e pregiudizi !”. Non ci resta che attendere il primo commento social di Andrea Nicole e Ciprian.

