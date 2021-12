E’ durissima Tina con Andrea Nicole: “Non mi sei mai piaciuta, sei negativa”

Oggi è stato un po’ forte il momento dedicato ad Andrea Nicole. La tronista ha sicuramente deluso le persone che hanno lavorato al suo fianco, ha tradito le aspettative che di chi quanto meno, avrebbe voluto una chiamata. Da qui però a essere etichettata come una brutta persona, come una disonesta , come una offesa per il programma ce ne passa anche perchè la tronista si è sempre comportata molto bene, con grande educazione, mentre in quello studio, di persone che offendono il pubblico a casa, ce ne sono. Forse quindi sono stati un po’ esagerati gli attacchi di Gianni Sperti e di Tina Cipollari, che hanno usato delle parole molto forti nei confronti di Andrea Nicole. Convintissimi del fatto che Ciprian e lei si sentissero anche da prima, alla fine i due opinionisti hanno sputato veleno su Andrea Nicole e su quello che è stato il bruttissimo epilogo del suo percorso. Tina in particolare ha detto che sin dall’inizio aveva avuto una pessima impressione su di lei e che per questo oggi si rende conto che la sensazione avuta a pelle, non era sbagliata.

Il duro attacco di Tina Cipollari ad Andrea Nicole

Per l’opinionista non ci sono dubbi, Andrea Nicole è una brutta persona che si è comportata malissimo e si è messa al suo fianco una persona come lei. Poi commenta anche dicendo: “Io fin dall’inizio ho pensato che non fossi una bella persona e per questo uscivo ogni volta che si parlava del tuo trono, ho sentito che c’era qualcosa che non mi piaceva e oggi confermo. Sei una persona negativa” ha detto l’opinionista. Ma questa è solo una delle tante accuse che la Cipollari ha rivolto alla tronista che si è ritrovata ovviamente al centro di un ciclone, non poteva essere altrimenti dopo quello che lei e Ciprian hanno fatto. Andrea Nicole tra l’altro è sembrata anche molto frastornata dal non comprendere quello che realmente stava succedendo. Tina poi ha detto di non credere a nulla e di essere convinta del fatto che i due si sentissero anche da prima.

Resta da comprendere come Ciprian sapesse anche a quale citofono suonare, visto che Andrea Nicole vive in affitto in una casa presa dalla redazione di Uomini e Donne e che probabilmente anche per motivi di privacy non ha un nome sul citofono. Ma questo la redazione che tutto sa, lo avrà di certo appurato.

