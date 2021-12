Per Maria De Filippi Ciprian è una sòla e gela Andrea Nicole: “Non durerà”

Non ha avuto bisogno di urlare, di offendere, di sbraitare Maria de Filippi per dire quello che pensava ad Andrea Nicole nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Una puntata in cui la tronista è stata crocifissa con offese e insulti forse anche esagerati. Ha sbagliato, si è comportata malissimo ma forse, a dirle tutto quello che pensavano di lei, avrebbero dovuto essere le persone che ha tradito con il suo atteggiamento, mandando al macero 4 mesi di lavoro, se non di più. E’ stata irrispettosa, probabilmente anche immatura e ci è cascata. Come ha fatto notare Maria de Filippi la cosa peggiore di tutta questa storia è che lo ha fatto per un uomo che non l’ha rispettata, perchè se le avesse voluto bene, non sarebbe andato da lei, e non avrebbe dato via al massacro. Maria è chiara e del resto nelle ultime puntate di Uomini e Donne lei ci ha provato in tutti i modi a far capire ad Andrea Nicole che Ciprian non era interessato a lei. Forse anche per questo la tronista non ha fatto la sua scelta, mentre avrebbe voluto lasciarsi andare già da tempo, come era sotto gli occhi di tutti. Ha provato ad ascoltare i consigli di chi etichettava Ciprian come una sòla. E poi ci è cascata. Perchè come ha ricordato Maria, bastava una telefonata: “E’ qui, resto con lui, finisce la mia esperienza“. E invece no. Lei non ha avvisato, lei si è lasciata abbindolare, almeno secondo la conduttrice, dagli occhi di un uomo del quale si è innamorata. Un uomo che ha messo il suo ego davanti a tutti. “Questo non è Romeo e Giulietta” ha detto la conduttrice che ha spiegato he sarebbe bastato attendere poche ore per rivedere Andrea Nicole.

Le dure parole di Maria de Filippi su Ciprian

La conduttrice ha in qualche modo ridimensionato gli attacchi che i due opinionisti hanno fatto, dicendo che è felice di aver messo Andrea Nicole sul trono e della possibilità che è stata data. “Lo rifarei tutta la vita, in altri casi invece, me ne sono pentita moltissimo” ha detto Maria. Ha speso altre parole su Ciprian, ricordando che aveva fatto anche il provino come tronista e che non crede che sia in imbarazzo davanti alle telecamere, anzi.

“Mi spiace Andrea, ma io non credo che durerà” ha chiosato la conduttrice che non ha mai creduto alla veridicità dei sentimenti di Ciprian per la tronista e che quindi non vede un futuro roseo per loro.

