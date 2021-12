Doppio abito da sposa per Arianna Montefiori: ha detto sì a Briga

Anche Arianna Monteiori ha scelto di indossare due abiti da sposa. Per il suo giorno più bello, il matrimonio con Briga, l’attrice era un vero incanto. Doppio abito da sposa per la Montefiori, cambio di pettinatura e il sorriso che ha avuto sempre. Briga e Arianna Montefiori si sono sposati dopo due anni d’amore e adesso sarà per sempre. Il sì il 18 dicembre nell’incantevole ed emozionante cornice del Vaticano. Presenti amici e parenti e poche ore dopo la coppia aveva già condiviso foto e dichiarazioni d’amore. Solo adesso arrivano i dettagli del matrimonio, gli abiti e altre emozioni.

Il matrimonio di Arianna Montefiore e Briga

Per la cerimonia in chiesa Arianna ha scelto un abito Atelier Emé con una profonda scollatura e applicazioni floreali sul corpino, uno stile reso ancora più romantico dalla gonna che era una nuvola di organza di seta. Ovviamente scarpe bianche e tacco alto. I capelli semi raccolti in una treccia completata dai fiori.

Per il party invece Arianna Montefiori ha scelto un look frizzante, un abitino della stessa maison, sempre Atelier Emé ma in tulle ricamato con corallini e cristalli che terminano in frange sulla gonna. Le scarpe oro e i capelli raccolti per potersi scatenare in balli e canti. Anche Briga ha cambiato look, in chiesa ha indossato un completo scuro con gilet grigio e la sera ha scelto un completo gessato.

Un matrimonio pieno d’amore con il cantante che durante la festa ha dedicato una canzone a sua moglie. Arianna ha risposto con una lettera che ha emozionato tutti.

Sui social continuano a pubblicare il loro giorno più bello, felici di come si sia svolta l’intera giornata, di ogni scelta fatta e ovviamente soprattutto di avere scelto di vivere per sempre insieme e con il sorriso.

