Briga e Arianna Montefiori si sono sposati, matrimonio in Vaticano

Il giorno speciale per Briga e Arianna Montefiori è arrivato, si sono sposati, il matrimonio è stato celebrato oggi 18 dicembre alle 11:00 in Vaticano. E’ il giorno più bello della loro vita, così commenta la sposa mostrando sui social il bacio dopo il sì. Anche Briga è pazzo di gioia e scrive: “Ci ameremo per sempre”. Bellissimi Mattia Briga e Arianna Montefiori si sono sposati promettendo amore eterno. Sui social la coppia aveva già mostrato il giorno in cui l’ex allievo di Amici chiedeva alla splendida Arianna di diventare sua moglie. Da quel momento le emozioni non sono mancate. Ieri sera la Montefiori ha scritto al suo futuro marito se oggi si sarebbe presentato e Briga ha risposto con un simpatico “Vedremo”. Nessuno dei due è mancato all’appuntamento ma Mattia è arrivato puntuale, la sposa un po’ meno.

Il matrimonio di Briga e Arianna Montefiori in Vaticano

La sposa la notte scorsa ha fatto un po’ fatica ad addormentarsi ma non è per questo che ha fatto attendere lo sposo. Lui impaziente andava avanti e indietro davanti alla chiesa, poi quando Arianna Montefiori è arrivata bellissima è arrivata anche tutta l’emozione. E’ suo padre che l’ha accompagnata all’altare. Abito bianco per la sposa, romantico con la gonna vaporosa e il pizzo sul corpetto e le braccia. Il velo lungo e il sorriso più bello.

Il sì davanti alla famiglia, agli amici più cari. Briga ha già scritto: “Per mille anni”. Lei è sicura, non c’è un altro giorno così bello nella sua vita: “Ti amo per sempre”.

Tantissimi gli amici e i fan che hanno già fatto e continuano a fare gli auguri ad entrambi. 18 dicembre 2021, una data che non dimenticheranno mai e vogliono dirlo al mondo intero che il loro amore è da sempre speciale.

