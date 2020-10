Briga romanticissimo chiede ad Arianna Montefiori di sposarlo (Foto)

Briga e Arianna Montefiori stanno insieme da un anno e il cantante le ha già chiesto la mano (foto). Con un video pubblicato sui social l’ex alunno di Amici ha mostrato a tutti il modo romantico in cui ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Il matrimonio ci sarà perché l’attrice ha detto sì, senza esitazioni Arianna Montefiori ha già detto il suo sì a Briga. Ha scelto i Giardini Vaticani, ha sorpreso l’attrice de Il Paradiso delle Signore durante un abbraccio. In un attimo ha tirato fuori l’anello e si è inginocchiato. E’ evidente che per la Montefiori sia stata una vera sorpresa. Il più classico dei “Mi vuoi sposare?” in una cornice importante e in poche ore la coppia ha fatto il pieno di like. Il Cupolone ha colpito ancora e Briga ha scelto una versione classica per chiedere alla sua Arianna di diventare sua moglie.

BRIGA E ARIANNA MONTEFIORI SI SPOSANO

Ovviamente è troppo presto per scoprire qual è la data delle nozze, la coppia non l’ha svelata e i fan si chiedono se in realtà ci siano già il giorno prescelto. E’ probabile che rispettando la tradizione si uniranno in matrimonio tra un anno, entro la fine del 2021 e comunque non adesso, il Covid non permetterebbe agli sposi di festeggiare come vorrebbero.

Che la loro storia d’amore fosse importante è stato evidente dal primo momento, già a luglio Briga aveva regalato alla fidanzata u prezioso anello; era il suo compleanno. Si sono conosciuti grazie a Diana Del Bufalo, carissima amica di Arianna. Galeotta la cena a casa del cantante ed è stato subito colpo di fulmine. Una moderna favola d’amore che sta già facendo sognare.

Lui reso famoso dal talent show Amici, lei è attualmente impegnata nella soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore; l’abbiamo vista anche ne L’Isola di Pietro e in Che DIo ci aiuti.