Briga racconta come ha conosciuto la sua fidanzata e a Vieni da me è l’ospite più educato (Foto)

Briga non è più il ragazzo che abbiamo visto concorrente ad Amici di Maria De Filippi, oggi a Vieni da me è cresciuto, fidanzato, educatissimo (foto). Mille complimenti per Briga non solo da parte di Caterina Balivo ma anche dagli altri protagonisti del programma di Rai 1. Il cantante piace a tutti nonostante abbia infranto un po’ di cuori da quando è fidanzato con Arianna Montefiori. Lei è un’attrice, nota soprattutto per il ruolo di Valentina in Che Dio ci aiuti o anche per la parte di Margherita nella terza stagione de L’Isola di Pietro. Complice della loro storia d’amore è stata Diana del Bufalo, amica di entrambi che qualche mese fa ha invitato a casa per una cena. Arianna è in studio quando la conduttrice parla di lei ma appena intuisce che vorrebbe presentarla a tutti scappa via. Potrebbe essere la donna giusta della sua vita, Briga è molto innamorato, da quando si sono conosciuti non si sono più lasciati anche se quella sera a quella cena lui non le ha rivolto la parola, aveva paura di dire cose sbagliate.

BRIGA A VIENI DA ME SORPRENDE CATERINA BALIVO

“Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai rivolto la parola” racconta Briga rivelando il colpo di fulmine, quella ragazza alta 1,80 gli è piaciuta subito ma lui che è un gran chiacchierone per la prima volta aveva paura di parlare, di sbagliare.





Arriva Rachele con il caffè e Mattia si alza in piedi, non fa come tutti gli altri che attendono la tazzina seduti. La Balivo lo sottolinea subito, è il primo ospite che si alza in piedi per prendere il caffè, è l’ospite più educato tra tutti; complimenti a mamma e papà.