Diana del Bufalo frecciatina a Paolo Ruffini e si toglie i sassolini dalla scarpa (Foto)

E’ molto arrabbiata Diana del Bufalo nei confronti di Paolo Ruffini, ormai suo ex fidanzato, e su Instagram ha deciso di non restare più in silenzio (foto). Non dice molto ma quello che accenna basta per far pensare a tutti che i suoi post siano contro l’uomo che l’ha fatta soffrire. Non si sa se sia stata lei a lasciare Paolo o se a mettere fine a tutto sia stato lui ma a questo punto poco importa, Diana continua a soffrire ma appare più forte, forse come è forte la sua delusione. Dopo il post con cui ha annunciato a tutti che la storia era finita già da un mese e mezzo e che non ce la faceva più a stare zitta aggiungendo anche un po’ di dettagli, la Del Bufalo non si è per niente pentita, anzi si è tolta ancora altri sassolini dalla scarpa. “Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna sul suo trono” non è la prima volta che una donna usa queste frasi per provocare e deve darle grande soddisfazione. Posta un cielo azzurro e lei che evidentemente è tornata a respirare.

PAROLE DURE DI DIANA DEL BUFALO DOPO LA ROTTURA CON PAOLO RUFFINI

Che siano parole rivolte all’attore e conduttore è solo una ipotesi ma molto forte. Dopo avere manifestato il suo stato d’animo e raccomandato le donne di seguire il loro sesto senso perché in genere non sbaglia, Diana sembra non avere ancora terminato con i post per ferire Paolo o forse per tentare di fargli capire dove ha sbagliato e quanto l’abbia resa infelice.





Lui intanto continua a far finta di niente, almeno sui social non parla di altro che di lavoro. Chissà se a questo punto alla dolce e simpatica attrice restano altri sassolini nella scarpa. Sembra abbia voglia di dire tanto ma si trattiene. Dopo un mese mezzo prova ancora tanta rabbia, come ha già spiegato.