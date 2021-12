Francesca Cipriani svela i dettagli del matrimonio con Alessandro: il menù

Il primo matrimonio dopo il GF Vip sarà quello di Francesca Cipriani e del suo Alessandro, ma quando si sposeranno? La dolce proposta l’abbiamo vista tutti in tv ma a quando le nozze? La data non è stata ancora svelata ma Francesca Cipriani a Casa Chi ha confermato che sposerà Alessandro Rossi il prossimo anno, nel 2022. E’ stata la prima a volere uscire dalla casa del Grande Fratello Vip prima del Natale, anche se per lei c’erano i motivi di salute di cui non ha parlato. Confessa che è un po’ giù di tono in questi giorni, ha paura del Covid, nella casa del reality show si sentiva ovviamente molto protetta. Spera che il prossimo sarà un anno migliore ma per la Cipriani sarà l’anno della felicità.



Alessandro Rossi ha dovuto corteggiare a lungo Francesca Cipriani

L’unica certezza sul matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi è che sarà celebrato nel 2022. Adesso non possono dire altro perché le feste hanno bloccato tutto, poi avranno tutto il tempo per dedicarsi a tutti i dettagli delle loro nozze. “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella”.

Ci regala anche un’anticipazioni sul menù: “Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%”, è una vera golosa.

Si sono conosciuti a Milano grazie ad alcuni amici comuni, poi Alessandro ha iniziato a corteggiarla: “Il corteggiamento è stato un parto gemellare. Ho sudato venti camicie, però ne è valsa la pena perché ho trovato la mia anima gemella. Sono molto, molto contento. Per me, lei è speciale”. Attendiamo il seguito, altri dettagli.

