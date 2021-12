Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio?

Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro Rossi sempre così sinceri, spontanei ed emozionati hanno nascosto che lui ha già un figlio? L’indiscrezione lascia un attimo tutti perplessi. Al GF Vip abbiamo visto la Cipriani e il suo Alessandro piangere, dichiararsi amore eterno, soffrire per la distanza. Abbiamo visto lui che con una semplicità disarmante le ha chiesto di diventare sua moglie; la Cipriani che quasi è svenuta dalla felicità immaginandosi in abito da sposa, moglie, felice per sempre dopo avere sofferto tanto in amore. Emozioni condivise con i telespettatori del Grande Fratello Vip, ovviamente raccontate prima anche agli autori del programma, al conduttore, Alfonso Signorini che è anche direttore del settimanale Chi. Tutto questo e poi un figlio, una cosa così importante e nessuno sa della sua esistenza.

Il fidanzato di Francesca Cipriani ha un figlio “segreto”?

Lui avrebbe nascosto tutto ma non alla sua Francesca, solo al GF, e lo stesso continuerebbe a fare la showgirl. Il giovane imprenditore trentenne sarebbe quindi già padre ma tutto salta fuori solo adesso e non è un dettaglio di poco conto. Nel reality show di Canale 5 i concorrenti vip raccontano di tutto, ai loro compagni di avventura, con gli psicologici, in diretta, ma del figlio di Alessandro Rossi nessuno sapeva niente. Come ha fatto la Cipriani con tutta la sua esuberanza a non dirlo?

E’ il settimanale Nuovo a pubblicare le indiscrezioni che riguardano la coppia. Sembra che una fonte anonima abbia fatto sapere al direttore Riccardo Signoretti che il bambino avrebbe tre anni.

Sembra che non si tratti sono di una indiscrezione perché la madre di Francesca Cipriani avrebbe già risposto che è tutto vero. La signora Rita De Michele avrebbe quindi confermato del bambino proprio alla rivista. Se ne parlerà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Immaginiamo di sì.

