Grande Fratello VIP 6: Francesca Cipriani riceve la proposta di matrimonio dal suo Alessandro

Il Grande Fratello VIP 6 sembra essere interessato a portare avanti quanto più possibile le soap opera cucite addosso ad alcuni dei vipponi resenti nella casa. Ma oltre al triangolo Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran, il programma di Canale Cinque sembra aver preso a cuore la storia sentimentale di Francesca Cipriani per il giovane Alessandro Rossi.

Il due hanno già avuto molto di incontrarsi sotto le telecamere del Grande Fratello VIP 6 e, visto che non c’è due senza tre, il ragazzo è tornato ancora una volta nella casa di Cinecittà per fare una ulteriore sorpresa alla sua fidanzata. Una sorpresa molto speciale…

Grande Fratello VIP 6: Francesca Cipriani riceve la proposta di matrimonio

Così come annunciato nel pomeriggio di ieri 22 novembre, infatti, Alessandro Rossi è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 6 per fare una proposta di matrimonio alla sua fidanzata Francesca Cipriani. Prima di far entrare il giovane, Alfonso Signorini ha chiuso la ragazza nel confessionale ed ha chiesto a tutti le altre concorrenti donne di dirigersi in giardino e di fare quasi da barriera fra la Cipriani – che sarebbe arrivata di lì a poco – e il suo fidanzato. Una manovra necessaria in quando i due non si sono potuti nemmeno toccare a causa delle regole covid.

Francesca Cipriani è stata condotta in giardino dove ha trovato un tappeto di palloncini a forma di cuore e tutte le altre vippone pronte ad attorniarla. Poi è stato fatto partire un “freeze” solo per Francesca Cipriani. Il resto lo ha fatto Alessandro Rossi una volta arrivato sul posto.

Queste sono state, in breve, le parole del ragazzo: “Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, quando mi sgridi quando sbaglio, sono le piccole cose che mi danno la felicità vera che non ha prezzo. Sono molto innamorato di te e senza di te non riesco a stare, voglio stare con te nella mia vita e volevo chiederti se vuoi essere mia moglie“.

Tolto il “freeze” la ragazza ha potuto sfogarsi con urla, pianti e gesti di felicità, senza dimenticare di dare il suo “sì” alla lieta proposta. Francesca Cipriani ha potuto recuperare il suo anello che Alessandro le ha consegnato per mezzo di un vassoio, posato da lui sul pavimento.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".