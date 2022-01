Diletta Leotta pizzicata con Giacomo Cavalli durante la vacanza a St. Moritz

E’ ancora una volta la rivista Chi a pubblicare le foto di Diletta Leotta con quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. La Leotta ha scelto St. Moritz e il gossip l’ha beccata con Giacomo Cavalli. Cosa c’è tra i due? Le foto che pubblica la rivista di Alfonso Signorini sono state scattate in una caffetteria. Semplice mettere insieme due ragazzi così belli: Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sarebbero davvero una coppia perfetta. La conduttrice sportiva e il modello però non hanno dato modo di confermare che stanno insieme, anzi sembra davvero sia solo un desiderio della cronaca rosa. Bisogna però dire che su loro due la voce gira già da un po’ di mesi: possibile che siano così bravi a tenere il loro amore segreto? Diletta Leotta di certo ha imparato a sue spese che la vita privata va tenuta privata il più possibile.

Diletta Loetta sulla neve con le amiche e con Giacomo Cavalli

Le foto le scatta tutte con le amiche e invece il settimanale Chi mostra il momento in cui Diletta e Giacomo si incontrano in una caffetteria. Fuori fa freddissimo e una volta entrati nel locale possono rilassarsi e sedersi a bere qualcosa con altri amici. Diletta e Giacomo sono seduti uno difronte all’altra, forse non sono poi così fidanzati. Entrambi erano nello stesso posto a Capodanno ma di quella serata non ci sono brindisi di coppia, lei solo e sempre con le amiche. Non sono arrivati e non sono partiti insieme, sempre separati.

Dopo la vacanza in montagna lei è tornata al lavoro per seguire le partite del campionato di calcio e lui è andato a surfare, lo dicono le foto pubblicate da Capo Verde. Gli indizi social forse riusciranno a dire qualcosa in più ma per il momento sembra non ci sia molto da aggiungere.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".