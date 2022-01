Nina Moric parla del “triangolo” Urtis-Corona e moglie: il commento

C’era da aspettarsi che sarebbe arrivato anche il commento di Nina Moric, dopo tutto il gran parlare che c’è stato, anche di lei, in questa settimana. Il suo nome non è stato fatto in modo diretto, nella vicenda che ha coinvolto Giacomo Urtis. Ma se si parla di Fabrizio Corona e di sua moglie e di un triangolo amoroso, è chiaro che il terzo nome sia quello della Moric. Fate attenzione: nessuno ha confermato che sia Fabrizio Corona la persona a cui Giacomo nella casa del Grande Fratello VIP 6 si riferiva. E se in un primo momento Corona sembrava aver preso in modo ironico e divertente la cosa, successivamente si è mostrato anche insofferente a questo chiacchiericcio che continua a esserci intorno a lui. In ogni caso, Nina Moric si è chiamata fuori da tutta questa storia e ha commentato le ultime news del gossip che in qualche modo, avrebbe dovuto riguardarla. “Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…” ha detto la Moric, confermando in parte anche quello che era stato il racconto di Sara Tommasi, che aveva parlato di Belen al fianco di Urtis e non di Nina Moric.

Ma come fa Nina Moric a sapere di che epoca si sta parlando, se la storia non è vera? Con queste sue parole in qualche modo conferma quindi tutta la storia raccontata da Urtis ? Non è dato saperlo ma intanto continua nel suo racconto.

Nina Moric: non era lei la moglie del triangolo d’amore

La versione di Nina Moric stride però con il racconto di Urtis. La donna ricorda: “Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell’occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata.” Quindi Nina Moric conosceva Urtis a prescindere da suo marito visto che Giacomo ha raccontato di averlo conosciuto in aeroporto ( ricordiamo che Nina e Corona si sono sposati nel 2001).

La modella ha continuato: “Ma io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio…[…] Finché siamo stati insieme, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen. Quindi non posso essere io la donna del triangolo…“. Secondo Nina quindi, lei ha conosciuto Urtis per caso nel 2005 in Sardegna, mentre il suo ex marito lo avrebbe incontrato nel 2008, tre anni dopo.

A questo punto manca solo la versione di Belen che però, dubitiamo, arriverà.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".