Le figlie di Federica Nargi preparano la pizza, Matri gioca con Barbie: la felicità

Anche prima della pandemia Alessandro Matri e Federica Nargi non hanno mai amato molto le serate mondane preferendo le serate in casa con le figlie. Sono sempre piene d’amore e spesso divertenti le stories che l’ex velina di Striscia la notizia pubblica sul suo profilo Instagram e ovviamente i protagonisti sono i suoi amori. Due figlie femmine, per Matri potrebbe essere dura tre contro uno e invece lui si lascia andare a tutte le torture, anche alle treccine ai capelli, i suoi. Alessandro Matri gioca anche con la Barbie e Federica è la donna più felice al mondo, simpatica come poche showgirl. Le bimbe richiedono molte attenzioni, sono piccole e la mamma e il papà si ritrovano spesso nella loro cameretta a giocare. Ed ecco che Alessandro diventa il bravissimo hair stylist della Barbie di sua figlia, poi tocca a lui farsi fare le trecce.

Sofia e Beatrice Matri preparano la pizza per mamma e papà

C’è anche la cena da preparare ma ci pensano le bambine, le piccole Sofia e Beatrice impastano, preparano la pizza. Guidate dalla mamma si divertono tanto, indossano il grosso capello da chef. Pomodoro e wurstel, entrambe scelgono questo gusto e poi la pizza va in forno ma un assaggino lo gradiscono anche crudo. “Brave le mie piccole chef” scrive Federica Nargi. Le piccole appaiono spesso tra le sue foto, tra uno shooting e l’altro, un lavoro e un altro.

Di recente Federica e Alessandro con le loro figlie si sono goduti una bella vacanza alle Maldive, ovviamente scatti meraviglioso per loro quattro. Stanno insieme dal 2009 e sembra che abbiano anche deciso di sposarsi, che lo faranno a giugno di quest’anno a Formentera. Sono una delle coppie più belle, longeve e felici dell’unione del mondo dello sport e dello spettacolo e il segreto è nella fiducia e nella complicità. Due pilastri fondamentali, come ha svelato la Nargi in un’intervista di due anni fa a Verissimo.

