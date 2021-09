Compleanno da principessa per la figlia di Federica Nargi e Alessandro Matri: non mancava niente

Una festa di compleanno perfetta per Sofia, la figlia più grande di Federica Nargi e Alessandro Matri. “Come nelle favole” ha scritto la showgirl che ha organizzato tutto in modo perfetto in collaborazione con chi si occupa di allestimenti per le feste. Due piccole principesse le due figlie di Federica Nargi entrambe protagoniste del party ma è la primogenita che ha soffiato sulle sue cinque candeline. Gli abiti da principessa, le coroncine, i gioielli, tutto così regale per fare sognare la festeggiata. Anche la torta di Sofia Nargi era ovviamente in perfetto stile: un castello. Una festa a tema che le bimbe adorano e ovviamente le reginette erano due, lei e Beatrice.

Principesse Disney per la festa di compleanno di Sofia Matri

Un sontuoso abito da principessa, tutto rosa per la festeggiata, mentre la sorella Beatrice era in celeste con lo stesso look da favola. Tutto perfettamente in tema dalla torta alla torre di palloncini e con tutti i piccoli amici che hanno festeggiato e si sono divertiti tanto al party.

“Che tu possa essere semplicemente felice, non chiedo altro per te se non che tu sorrida sempre così… ma soprattutto con il cuore. Buon compleanno amore mio immenso” ha scritto la Nargi.

Alessandro Matri ha dato alla sua piccolina un consiglio citando proprio i versi della canzone delle principesse: “Auguri Principessa del mio cuore. Ogni giorno che passa diventi sempre più dolce e adorabile! Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà! Ti amo alla follia”. Bellissime le due bimbe di Alessandro e Federica, un mix perfetto tra mamma e papà.

Una famiglia bellissima, sempre al riparo dai pettegolezzi e sempre attenta a smentire qualunque gossip. Anche di recente l’ex calciatore ha voluto precisare di non avere fatto nessuna proposta di matrimonio a Federica, almeno non a Mykons.