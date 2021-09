Niente matrimonio per Federica Nargi e Alessandro Matri, lui non è mai stato a Mykons

Nessun matrimonio in arrivo per Federica Nargi e Alessandro Matri, è stato il calciatore a smentire il gossip. L’ex calciatore si è anche un po’ arrabbiato per l’interesse che ieri in tanti hanno rivolto nei loro confronti. Pur trattandosi di un tenero gossip Matri ha subito voluto precisare che lui a Mykons non c’è mai andato. Eppure l’indiscrezione che parlava di nozze tra Federica Nargi E Alessandro Matri raccontava di una romantica proposta proprio a Mykons. Sogno svanito per i fan della coppia, per chi immaginava che presto avrebbe visto la bellissima x velina di Striscia la notizia in abito bianco. Nessun grande evento annunciato quindi ma sembra che non ci sia nessuna voglia nemmeno di pensarci.

Federica Nargi e Alessandro Matri insieme da 12 anni

Sono una delle coppie più belle delle showbiz, una famiglia con due splendide bambine che non ha mai avuto bisogno di un contratto né di un sì per stare insieme. Delusione per le romantiche. Lui non ha chiesto la mano a Federica, la sua storica compagna.

Si era vociferato di in recente viaggio a Mykons loro due da soli, senza le bimbe e per la prima volta. “Tutto può essere ma io a Mykons non ci sono andato” ha chiarito l’ex calciatore tra le storie di Instagram riportando uno dei titoli che dava per certo che il prossimo anno si sarebbero sposati.

Lei non dice nulla, non ha molto tempo in questo periodo per la cronaca rosa, impegnata nel suo percorso in prime time su Rai 1. Federica Nargi è tra i vip concorrenti di Tale e Quale Show, un percorso che di certo le porterà tanto ma che al momento è molto difficile. Federica non ha grandi capacità canore ma dalla sua parte ha tutto il resto, la semplicità e l’umiltà di mettersi in gioco.