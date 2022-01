Eros Ramazzotti blocca un paparazzo per dire: “Non sono fidanzato”

L’ennesimo paparazzo che becca Eros Ramazzotti mentre passeggia con un’amica ma questa volta è il cantante a fare lo scoop, a bloccare il fotografo. E’ tra le storie di Instagram che Eros velocizza tutto e mette fine al gossip che lo vorrebbe fidanzato, magari con Michelle Hunziker o con un’altra bellissima ragazza. Ai follower racconta che c’è un paparazzo che gli ha appena scattato delle foto mentre lui è con una persona che è solo un’amica. Sa già che diranno che è la sua nuova fiamma ma come sempre Eros Ramazzotti anticipa, smentisce, fa di tutto per non essere protagonista del gossip. Questa volta addirittura interviene ancora prima dello scatto, ancora prima che il paparazzo possa terminare il suo lavoro.

Eros Ramazzotti: “Sono libero”

“C’è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica, non è la mia fidanzata, e non sono fidanzato, sono libero, free, free, free” storia chiusa, il cantante romano in un colpo solo ha rovinato il gossip che sarebbe uscito a breve e ha anche smentito la possibilità che tra lui e Michelle Hunziker possa esserci qualcosa. Certo questo non significa che i fan dell’ex coppia non possano continuare a sognare e sperare che in futuro l’amore tra Michelle ed Eros possa tornare.

Ramazzotti vive la sua vita con il massimo del riserbo, solo due donne si sono viste accanto a lui e le ha sposate entrambe, sono le mamme dei suoi figli, Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Questa volta non è nemmeno arrabbiato, le volte precedenti non ha preso bene le paparazzate che gli attribuivano amori in corso. Ha spiegato che non era giusto per lui né per i suoi figli ma soprattutto non era rispettose nei confronti delle persone che si trovavano coinvolte.

Il paparazzo va via dispiaciuto: “Male, peccato che non sei fidanzato” e chissà se prima o poi tornerà l’amore anche per Eros che di coppie ne ha fatte innamorare tantissime.

