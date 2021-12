Aurora Ramazzotti: Natale con Michelle e Maldive con papà Eros

Dopo il Natale di Aurora Ramazzotti con Michelle Hunziker adesso Aury è alle Maldive per festeggiare gli ultimi giorni dell’anno con papà Eros. A Natale così come a Capodanno con lei c’è sempre Goffredo Cerza, il fidanzato che piace da sempre sia a Michelle che ad Eros. Goffredo ha trascorso a casa della Hunziker e di Trussardi anche la quarantena a inizio pandemia. La 25enne figlia di Eros e Michelle saluta tutti dal paradiso in cui trova in questi giorni. Con il cantante ci sono anche alcuni amici, un bel gruppo per terminare nel modo migliore il 2021 sperando che il prossimo sia migliore. Con sole, mare e relax non si potrebbe iniziare meglio.

Aurora Ramazzotti alle Maldive con il fidanzato e papà Eros

Nel 2021 abbiamo visto più volte insieme Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, una gioia immensa per Aurora, scatti che non avevamo mai visto dalla separazione. La showgirl svizzera è da anni felice accanto a Tommaso Trussardi e le loro piccole Celeste e Sole. Al cantante è andata meno bene in amore. Dopo il romantico matrimonio con Marica Pellegrinelli e i due bellissimi figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, la storia si è conclusa, restano però ottimi amici, continuano a volersi bene.

Tutto si è sistemato in famiglia e la primogenita di Eros e Michelle ha anche iniziato la convivenza con Goffredo, è andata a vivere da sola. Tutto procede a gonfie vele. Anche in vacanza la giovanissima Ramazzotti non rinuncia all’allenamento, poi si diverte ballando in spiaggia sulle note degli ultimi brani del papà, bellissima e felice. Cosa chiederà al nuovo anno? Aury un’idea ce l’ha già: ha appena avvisato tutti i suoi follower che da sabato inizierà con loto una “Rubrichetta” sui social. Chiede a tutti di segnare la data: il nuovo anno inizia con nuove idee.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".