Compleanno speciale per Aurora Ramazzotti che festeggia con Eros e Michelle

E’ la prima volta che per il compleanno di Aurora Ramazzotti mamma Michelle e papà Eros hanno festeggiato con lei incontrandosi. Aurora ha compiuto gli anni ieri, 25 anni e un mondo d’amore. “Love 25” ha scritto accanto allo scatto che riunisce la sua famiglia, al centro c’è lei che riceve baci da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Il suo desiderio si è avverato, in passato, dopo la separazione, non ha mai potuto festeggiare con loro due nello stesso posto e nello stesso momento, di certo non ha mai pubblicato una foto come questa. Questa volta non solo gli auguri social ma quelli più belli con i suoi genitori. E’ una foto rara, almeno in pubblico, ma non è la prima perché di recente abbiamo già visto Aurora, Eros e Michelle al ristorante insieme.

Nelle stories di Aurora Ramazzotti la festa di compleanno

La festa è iniziata sabato 4 dicembre con una cena al ristorante, ovvio che torta e auguri siano arrivati solo dopo la mezzanotte ma Aurora ha iniziato a festeggiare il giorno prima e ancora continua godendosi tutti i video e gli scatti della sua serata. Tante le torte per il suo compleanno, tantissimi gli auguri da parte dei follower, dolcissimi quelli delle persone a lei più care.

“Auguri vita mia” ha scritto Michelle Hunziker. Il suo fidanzato, Goffredo Cerza, ha scritto per lei: “L’unica persona al mondo che mi strappa sempre un sorriso. tanti auguri amore”, una dichiarazione d’amore oltre agli auguri per la sua fidanzata. Stanno insieme da 4 anni e tra loro non c’è nessuna crisi, cosa che invece il gossip ha tentato di svelare senza risultato.

“Preferisco pensare che ho conosciuto e assorbito il mondo dello spettacolo attraverso i miei genitori, ora però sto cerando di costruirmi la mia strada nonostante tutto” ha raccontato di recente Aurora Ramazzotti a Vanity Fair. Auguri Aury!

