Eros Ramazzotti festeggia il compleanno con Aurora, Biagio Antonacci e tanti amici

Eros Ramazzotti oggi festeggia il compleanno e accanto a lui non manca sua figlia Aurora. Tra le stories del cantante e di sua figlia la giornata che Eros si è dedicato tra pranzo e come sempre tanta musica. A festeggiarlo c’è anche un fratello speciale, Biagio Antonacci, nessuna compagna al suo fianco ma come sempre il cuore batte forte per la sua Aurora: “C’è anche l’amore mio” commenta Eros Ramazzotti mentre saluta tutti al ristorante. Quanti anni compie oggi Eros? Sua figlia lo prende un po’ in giro, sono 58 anni ma per lei è un eterno ragazzo.

La dedica di Aurora Ramaozzotti per il compleanno di papà Eros

“Se dovessi descriverti con una parola, quella sarebbe “passione”. Del resto non poteva essere diversamente dato il nome che nonna Raffaela ha tanto combattuto per darti . “Nella cultura greca ἔρως (eros, l’amore) ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza.” Ed effettivamente tutto ciò che ami riesci a farlo amare anche a quelli che ti stanno attorno. Qui una piccolissima, last minute, collezione di alcune cose che amiamo. Coccole, cibo, animali, musica. Tanti auguri papo, ti amo sempre di più”.

Aurora è la prima figlia di Eros, nata dalla storia d’amore con Michelle Hunziker. Sia Eros che Michelle sono stati capaci di mettere tutto da parte per amore della loro bambina. Il cantante è anche papà di Raffaela Maria e Gabrio Tullio nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli. Due amori finiti e oggi nessuna delle due ex mogli gli ha fatto gli auguri sui social, ma di certo gli saranno arrivati in privato.

Una galleria di foto pubblicate su instagram è uno dei regali di Aurora a suo padre, c’è solo un pizzico pezzetto di tutto l’amore e le passione che da sempre condividono, un legame speciale da sempre.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".