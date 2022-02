Eleonora Giorgi scrive a Clizia Incorvaia: “So che Paolo non ti deluderà”

E’ vicinissima la data del parto per Clizia Incorvaia, ogni momento potrebbe essere quello giusto ed Eleonora Giorgi ha già commentato che è prontissima a fare la nonna. E’ un legame speciale quello che si è creato tra Clizia Incorvaia e l’attrice 68enne ed è la Giorgi a scrivere per sua nuora una bellissima lettera. Una lettera pubblicata sulla rivista Di Più dove promette che non sarà una nonna ingombrante ma la complicità e la stima vanno ben oltre queste parole. Eleonora Giorgi racconta la sua prima impressione su Clizia, la prima volta che ha sentito la sua voce, ancora prima che diventasse la compagna di suo figlio, Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia così simili

“So che Paolo non ti deluderà nè come compagno nè come padre. Così come so che tu sarai la sua perfetta e meravigliosa compagna, che sa sempre smussare le asperità, e che il bebè che arriva sarà accolto dalla migliore delle mamme – ha scritto la Giorgi – Clizia hai portato gioia, leggerezza, luce nella nostra famiglia e sei un po’ la figlia che non ho avuto!” tutte vorrebbero leggere frasi così belle e importanti, la Incorvaia le ha conquistate ed Eleonora Giorgi ha saputo scriverle.

“Era stata la tua voce schietta ma morbida, un po’ roca ma anche un po’ candida a richiamare la mia attenzione sullo schermo. Barbara ti faceva delle domande scomode sul rapporto col tuo ex marito e tu argomentavi esaustivamente con intelligenza ma anche con candore, matura ma innocente. Ecco questa commistione di contrasti, questo mix per me adorabile, mi ricordava tanto alcuni aspetti del mio carattere”.

Non vede l’ora di fare la nonna, non vede l’ora che Clizia e Paolo la chiamino per fare da baby sitter: “Niente paura, non sarò una nonna ingombrante ma so che siete molto impegnati nel lavoro”.

