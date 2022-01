Clizia Incorvaia festeggia il nono mese e i miracoli del massaggio anticellulite

Clizia Incorvaia mostra le foto prima e dopo il messaggio anticellulite e il risultato è davvero una specie di miracolo per tante donne che non riescono ad avere le gambe sgonfie. L’influencer è al nono mese di gravidanza e da quando ha saputo che era incinta si è affidata ai massaggi metodo Renata Franca. E’ del tutto soddisfatta e ancora una volta la Incorvaia mostra il risultato, il prima e il dopo i messaggi e non c’è dubbio, come dice anche lei, che le sue gambe sono anche più belle di prima. I messaggi anticellulite le hanno permesso in questi mesi di dolce attesa di non gonfiarsi e di non accumulare cellulite. Superato il covid e tutta la paura legata al virus nel suo stato, Clizia Incorvaia ha preparato il borsone per l’ospedale e non vede l’ora che che arrivi il suo bebè.

Clizia Incorvaia e la sua remise en forme prima del parto

Tra le storie di Instagram spiega che è pronta per il parto ma lo è davvero. Ha imparato a truccarsi in modo che il make up si veda e non si veda, ha seguito tutto il percorso per i massaggi e conta di tornare subito in gran forma dopo la nascita del suo piccolino. Clizia ha già spiegato che tornerà a lavorare il primo possibile, che per farlo ha già scelto l’allattamento misto. Non può permettersi di non lavorare, ha già la piccola Nina, il bebè in arrivo e una bellissima famiglia da creare con Paolo Ciavarro.

Era convinta che avrebbe partorito a breve perché già da un po’ il suo pancione si è abbassato ma il momento non è ancora arrivato. A chi le chiede tra quanto nascerà il suo bambino risponde che adesso ogni momento è quello buono. Sui social ha festeggiato il nono mese con una serie di foto che raccontano di lei e Paolo col pancione.

