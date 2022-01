Clizia Incorvaia spiega perché non farà l’allattamento esclusivo per suo figlio

Clizia Incorvaia si sta preparando al meglio per accogliere suo figlio e tra le storie di Instagram racconta anche perché ha scelto di non fare l’allattamento esclusivo al seno. Dopo l’incontro con la sua ostetrica la Incorvaia ha preso appunti, ne parla con le follower e confida il perché della sua scelta. Clizia ha già una figlia, Nina, è passato qualche anno dal suo primo parto e tante cose non le ricorda, altre le scopre solo adesso. Soprattutto, c’è una cosa che desidera vada in modo diverso con il secondo bebè: l’allattamento. Sta ancora valutando tutti i pro e contro di un allattamento misto ma sembra avere già scelto perché Clizia Incorvaia questa volta non può permettersi di non lavorare. Non rinuncia del tutto ad allattare il bambino ma farà in modo di continuare il suo lavoro. Sa già che perderà alcuni momenti meravigliosi con il piccolo Ciavarro ma 6 anni fa era diverso.

Clizia Incorvaia al secondo figlio gestirà l’allattamento in modo diverso

Quando è nata Nina, che oggi ha 6 anni, Clizia ha avuto modo di prendersi 10 mesi di tempo, invece questa volta continuerà a lavorare. Sono tantissimi i vantaggi dell’allattamento al seno ma Clizia Incorvaia spiega anche cosa significa per una donna: “Con Nina allattavo su richiesta, bellissimo, emozione unica, ma ero morta. Andavo a dormire alle 7 del mattino perché allattavo ogni due ore. Calcolate venti minuti per seno, andavano via circa 40 minuti, poi il ruttino, poi la cacchina, praticamente non dormivo. Non ero in grado di lavorare e seguire un discorso che avesse senso compiuto”.

Ripete che oggi non può permettersi una vita come quella: “E’ una non vita. Per chi lavora e ha un’altra bambina non è una cosa fattibile. Sto valutando già delle cose e sto capendo a cosa vado incontro”.

Ha già dato appuntamento alle sue follower per sabato, farà una diretta con la sua ostetrica perché è importante sapere tante cose che anche lei non conosceva.

