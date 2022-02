Stefano de Martino è il neomelodico di Belen? Tradimenti ma amore infinito

Non confermano, non smentiscono, si mandano frecciatine, si fanno vedere in giro insieme. Vivono questo nuovo gossip in modo diverso dal solito. Quello che si legge sui giornali non gli interessa più. Sono due persone diverse oggi Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Hanno il loro lavoro a cui pensare, una famiglia e poco importa se tutte le riviste di cronaca rosa parlano di questo amore che fa dei giri immensi, non finisce mai e ritorna sempre, nonostante le corna. E’ la stessa Belen a confermare che c’è un bel rapporto tra lei e Stefano, che si vedono spesso, che escono insieme. E forse non solo per amore del piccolo Santiago. Nel gioco de Le Iene, nella prima puntata del 9 febbraio 2022, Belen ha ribadito cose che già sappiamo: Stefano l’ha tradita, le ha fatto del male, ma lei continuerà a volergli per sempre bene. Perchè forse è il solo che la fa sempre arrabbiare moltissimo ma che si fa perdonare…Come definirebbe oggi Stefano? In una sola parola: il neomelodico.

Belen Rodriguez e Stefano de Martino, è ancora amore?

Parlando quindi del suo ex/non ex marito, Belen ha commentato:

Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì, ha una sensualità importante e anche in camera da letto siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico

La descrizione perfetta di Stefano de Martino!

