Le frecciate di Belen erano per Alessia Marcuzzi? Si infiamma il gossip

Vi ricordate qualche tempo fa, quando si era tanto parlato del presunto tradimento di Stefano de Martino che avrebbe portato alla fine della relazione con Belen, dopo il riavvicinamento? Per tutta l’estate si parò del triangolo Belen-Marcuzzi-De Martino anche se tutte e tre ci tennero a specificare che non c’era nulla di vero, solo gossip e voci che non trovavano nessuna conferma. Anche Belen aveva provato a smentire le voci, seppur non era sembrata molto convinta di quello che diceva per provare a gettare acqua sul fuoco e non benzina…Dopo la puntata de Le Iene in onda ieri però, si è nuovamente tornati a parlare di quella vicenda. Il motivo? Alcune frecciate di Belen che sono sembrate indirizzate proprio alla Marcuzzi. Dalle risposte nel gioco del Passaparolaccia, è proprio sembrato che Belen stesse parlando di Alessia ( e anche Teo Mammuccari con i suoi commenti ha aiutato parecchio nel dare indizi). Proprio per questo motivo, le frecciate scoccate da Belen sono sembrate molto forti e importanti e le sue occhiatacce su alcune domande e risposte, non sono passate inosservate.

Belen Rodriguez parla di Alessia Marcuzzi a Le Iene?

Rispondendo alle domande di Teo Mammuccari durante il gioco, la Rodriguez ha commentato: “La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava ( Mammuccari ha risposto dicendo che è sicuramente più brava l’altra di Belen).”

E poi sono arrivate le frasi che hanno fatto riaccendere il gossip: “ Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. “ La Rodriguez ha lasciato intendere molto con lo sguardo va detto, soprattutto quando Mammuccari le ha chiesto se abbiano avuto o meno un flirt in comune: “Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. “

E poi ha concluso: “Una parola per descriverla? Frizzante“.

