Belen: “Stefano era talmente piccolo, ora è cambiato tutto”

In attesa di scoprire se prima o poi Belen e Stefano De Martino ufficializzeranno il loro ritorno di fiamma è lei a continuare a parlare dell’ex marito. Felice di avere realizzato il suo sogno di diventare Iena la Rodriguez sembra sempre più pronta a sbottonarsi parlando della sua vita privata. 37 anni Belen, 32 anni Stefano e la showgirl argentina torna indietro di dieci anni, a quando lei e il papà del suo Santiago si incontrarono e si innamorarono. Belen e Stefano dieci anni fa stravolsero le loro vite dimenticando gli altri amori. Oggi a Tv Sorrisi e Canzoni lei confida che il tempo, questi dieci anni, li ha cambiati, che soprattutto Stefano De Martino è cresciuto, adesso sembra lui il più grande tra i due.

Belen parla di Stefano a Tv Sorrisi e Canzoni

Quasi dieci anni fa in un’intervista di coppia a Le Iene la Rodriguez aveva confessato di avere troppo autocontrollo rispetto al ballerino di cui si era perdutamente innamorata. Oggi è cambiato tutto: “Sono passati quasi dieci anni, Stefano era talmente piccolo… E anche se rimane sempre più giovane di quattro anni, forse ora è lui che ha più autocontrollo”. Belen oggi fa più fatica a restare calma. Stefano ha invece imparato a gestire le emozioni. “Io, al contrario di tanti colleghi, non mi faccio mai mandare le domande prima di un’intervista perché non voglio perdere autenticità” desidera essere vera e lo è quando racconta cosa ha provato quando ha indossato la divisa de Le Iene.

“Appena l’ho provata mi sono messa a piangere. Si dice che ogni sogno può diventare realtà, ti mettono in testa che chiunque può fare qualsiasi cosa. Sui social vedi ragazzi e ragazze che pensano di poter cantare, recitare, fare spettacolo. Ma non tutti i sogni sono raggiungibili. E’ importante saper riconoscere i propri talenti. Per questo mi sono emozionata”.

