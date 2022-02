C’è un patto tra Stefano e Belen, per questo non dicono tutto?

La rivista Nuovo parla di un patto che ci sarebbe tra Belen e Stefano De Martino ma in tanti pensano che senza arrivare al patto la coppia o ex coppia abbia deciso di attendere. E’ già successo una volta che Belen e Stefano sono tornati insieme e poi si sono separati di nuovo, facendo così soffrire anche il piccolo Santiago. Che questa volta vogliano essere sicuri prima di annunciare che sono tornati insieme è facilmente comprensibile. Il gossip ipotizza un patto e infatti Stefano tra le pagine di Gente ha smentito il ritorno di fiamma con Belen, ha parlato di loro due solo come genitori. Il conduttore ha confermato che si vedono spesso, che lei va e viene da casa sua ma solo perché hanno un figlio da crescere insieme. Belen a Le Iene ha detto qualcosa in più ma anche lei non ha confermato il ritorno di fiamma.

Belen e Stefano attendono di essere sicuri del loro amore

La loro storia è più fantasiosa della trama di un film. Entrambi hanno sofferto per i loro addii, si sono fatti male a vicenda ma ogni volta che si sono lasciati è andata peggio.

“L’ex ballerino e la soubrette hanno fatto un patto: stavolta l’amore dovrà essere per sempre…” si legge sul settimanale di gossip. Che ci vogliano andare davvero con i piedi di piombo Nuovo ne è certo: “Il passato ha insegnato molto a tutti e due, hanno capito che serve maggiore pazienza…”.

Ed è sempre il magazine di Riccardo Signoretti che sottolinea che ogni volta che Belen e Stefano si lasciano cercando di rifarsi poi una nuova vita non va benissimo: “Le cose ogni volta che si separano vanno decisamente peggio…”.

Difficile che con la smentita di Stefano De Martino il gossip smetta di occuparsi di loro due ma è giusto attendere e sperare per loro che tornino ad essere una famiglia ma questa volta per sempre.

