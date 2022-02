E’ Stefano de Martino a fare chiarezza sul rapporto con Belen

E’ vero, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si frequentano ma il conduttore ex ballerino fa chiarezza. Tra le pagine di Gente Stefano racconta che non è come sembra che tra lui e Belen non c’è alcun ritorno di fiamma, che non avrebbe problemi ad ammetterlo se fosse la verità. Se a Le Iene la showgirl argentina non ha confermato il ritorno di coppia lui addirittura smentisce ma il suo racconto non risulta del tutto convincente. L’ex ballerino di Amici rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale e alla rivista Gente conferma che Belen va avanti e dietro da casa sua, che stanno spesso insieme ma solo perché sono i genitori di Santiago. Tutto vero, anche le foto scattate dai paparazzi sotto casa sua ma tutto avrebbe una giustificazione: sono genitori, hanno un figlio da crescere insieme.

Stefano De Martino parla di Belen su Gente

“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario”. Ammette che per un bel po’ di tempo si erano allontanati e per ben più di un motivo ma che adesso è facile per loro passare la domenica insieme con il figlio. Il punto è che loro spesso sono da soli, Santiago non c’è, ma questo non lo dice.

“Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale” complimenti davvero ma siamo sicuri che non ci sia altro? Già in passato nel primo ritorno di fiamma Belen e Stefano fecero di tutto per non parlarne attendendo il momento giusto. Forse anche adesso stanno facendo la stessa cosa e sarebbe del tutto comprensibile, devono tutelare Santiago.

