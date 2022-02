Nemmeno una parola di Tomaso Trussardi sullo show di Michelle Hunziker: tra loro non va così bene?

C’eravamo tanto amati e poi è finito tutto? Sembra che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi il dopo separazione non sia così sereno. E’ passato troppo poco tempo ma se era ovvio che in Mission Impossibile Tomaso Trussardi non sarebbe stato tra gli ospiti era altrettanto atteso un suo messaggio di incoraggiamento all’ex moglie. E’ un imprenditore, conosce bene il significato di un progetto che sta per spiccare il volo, i sacrifici che ci sono dietro la preparazione di uno spettacolo in prima serata su Canale 5. Niente, nemmeno un post del secondo ex marito di Michelle Hunziker; Tomaso ha però trovato il tempo di pubblicare storie su auto e altro. Si sarà infastidito della presenza di Eros Ramazzotti sul palco con la madre delle sue figlie? Molto probabile ricordando i commenti che ha tirato fuori sul cantante.

Michelle Hunziker felice sul palco ma senza Tomaso Trussardi

Tutti ieri sera hanno gioito, si sono emozionati nel vedere Eros e Michelle di nuovo insieme, ridere, cantare, baciarsi, ma da amici. Il seguito è già nell’immaginazione di tutti ma forse anche nella mente di Trussardi. Eros e Michelle dicono che sono solo amici ma tutto piò sempre accadere, la loro favola magari è destinata a tornare.

Sul profilo social di Tomaso Trussardi tutto ancora tace e questa scelta sorprende ma chissà se lui ha visto lo show o ha davvero preferito pensare ad altro ieri sera. E se l’ha visto cosa ha pensato nel vedere la sua ex moglie con il suo primo ex marito così belli e felici, applauditi dal pubblico che non vede l’ora arrivi il lieto fine? Cosa avrà pensato mentre la Hunziker confidava perché non aveva più cantato la canzone della sua favola, l’eterna “Più bella cosa”?

Per il compleanno di Michelle l’imprenditore aveva scelto un post bellissimo con gli auguri a una donna fantastica ma per l’evento, il gran debutto di ieri sera, lui ha preso le distanze.

