Michelle Hunziker finalmente libera di cantare Più bella cosa: “E’ la mia favola”

E’ servito l’intervento magico di Maria de Filippi per aiutare Michelle Hunziker ha capire che serviva dare una svolta. “Questa è la storia di una canzone” ha detto la conduttrice di C’è posta per te, camminando avanti e dietro nello studio di Michelle Impossible e raccontando tutto quello che è successo nel passato di Michelle, quello che l’ha portata a essere una conduttrice amata e affermata, ma anche una ex moglie. In questa strada, non lastricata solo di lustrini, ma anche piena di tanti ostacoli, Michelle ha vissuto la sua favola. Una vita cambiata nel giro di pochi mesi: il grande amore, un viaggio da sogno a Los Angeles e quella canzone, la loro canzone. Più bella cosa, colonna sonora di un momento perfetto. “Era sempre nella mia testa, la cantavo sempre, l’ascoltavo sempre”. E sulle note di Più bella cosa è nata Aurora.

Come in uno strano incantesimo fatto dalla strega cattiva, Michelle, dopo quegli anni da sogno, ha visto la sua fiaba sfumare. I bordi sempre più inconsistenti e poi un bosco che ha coperto tutto. Quel regno non c’era più e Michelle sapeva che se avesse provato a intonare Più bella cosa, avrebbe provocato sofferenza, a chi le voleva bene, a chi non c’era più, a chi era arrivato da poco. Come una sorta di editto firmato dal re: “Non puoi più cantare Più bella cosa, metterai a rischio tutti i tuoi sudditi”.

E poi arriva la fatina, Maria, che è pronta a cambiare tutto, che è pronta ad annullare l’incantesimo: “La vita va avanti, Michelle diventa mamma altre due volte. Succede che ripensa a quella canzone. C’è una cosa che Michelle vorrebbe fare da tempo e che non ha mai fatto”.

Tutta l’emozione di Michelle Hunziker che torna a cantare Più bella cosa

Michelle si guarda indietro si, ma con lo sguardo anche in avanti, in un futuro in cui non deve e non può aver paura di una canzone: “Ci sono dei momenti che resteranno per sempre nel cuore. Qualcuno le chiama emozioni per sempre. La vita è troppo breve per non viverla a pieno. Per avere rimorsi o rimpianti. Ogni tanto mi chiedo se ho detto o fatto tutto quello che sentivo dentro. Se scavo nei cassetti del cuore dico no”.

Non l’ha più cantata Michelle, quella canzone, nemmeno sotto la doccia, nemmeno in compagnia di sua figlia. Adesso però le cose sono cambiare e Michelle può voltare pagina. Si ricomincia da un nuovo taglio di capelli si, ma anche dalle strofe di una canzone che parla d’amore.

“Un po’ per pudore, un po’ per non offendere nessuno, mi sono preclusa una cosa che avrei sempre voluto fare da vent’anni a questa parte. Cantare a squarciagola una canzone” ha spiegato Michelle. La conduttrice di Canale 5 ha continuato: ” Una canzone che per me significa molto, ma non perché dicono tutti che mi è stata dedicata, cosa che può essere vera o no. Bensì perché rappresenta un momento molto felice, era la colonna sonora del concepimento di mia figlia Aurora. Mentre facevo il video di quella canzone vivevo la mia favola personale e al rientro ho scoperto di essere incinta del mio angelo.”

Troppi anni a privarsi di questa emozione: ” Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negato questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla”.

