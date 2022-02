Fa sognare il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Siamo solo amici”

C’era grandissima attesa ieri per la prima puntata di Michelle Impossible anche per un motivo che riguardava la vita privata della Hunziker: il suo incontro, per la prima volta, dopo 20 anni, sul palco, con Eros Ramazzotti. Si sono visti decine di volte nella “vita reale” tra pranzi di famiglia, compleanni di Aurora e mille altre occasioni. Ma in tv, insieme in un numero su un palco, non si vedevano da tempo. E i due quel palco ieri sera, lo hanno davvero riempito. Tutti pazzi per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, possiamo dirlo, sono i nuovi Al Bano e Romina. Single lui, single da pochissimo anche lei: ci si aspetta questo ritorno di fiamma che però, almeno a giudicare dalle parole di entrambi, non arriverà. “Continuano a scrivere che stiamo insieme che siamo tornati insieme” ha detto Michelle salutando Eros sul palco. Il cantante ha risposto: “Qualcosa dovranno pur scriverla“. E la Hunziker ha continuato spiegando che tra lei ed Eros c’è oggi, un bellissimo rapporto di amicizia. “Siamo solo amici” hanno detto entrambi, consapevoli che, nonostante le loro affermazioni, si continuerà a parlare di questo possibile ritorno di fiamma. I fan sognano, perchè impedirlo!

Michelle ha ringraziato Eros per aver accettato il suo invito sul palco di Canale 5 e per aver cantato per il pubblico di Michelle Impossibile. Ma lo ha anche ringraziato per tutti i consigli che le ha dato di recente, come il suggerimento di iniziare ad apprendere un’arte marziale, cosa che è servita moltissimo a Michelle Hunziker. E poi quel bacio. Un bacio a stampo sulle labbra che ha fatto sognare, prima ancora che si accendesse nuovamente lo studio sulle note di Più bella cosa, questa volta, cantata solo da Eros con una incantata Michelle pronta a guardarlo durante la sua esibizione.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: arriva il bacio in diretta

Un sogno che diventa realtà per i fan che da tempo sognavano questa reunion. Torneranno insieme? Sono solo amici? Il tempo ci darà tutte le risposte del caso.

