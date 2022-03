Antonella Elia quasi pronta per il matrimonio ma prima si mette a dieta

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono appena tornati dal loro meraviglioso viaggio alle Mauritius più innamorati che mai, quasi pronti al matrimonio. La loro storia d’amore è un continuo tira e molla, un ti amo e poi un ti odio che si rincorrono da tempo. Alla rivista Chi regalano le loro foto sotto la palma, lui in costume, lei in abito bianco ma non è quello da sposa. Sul suo profilo social Antonella Elia continua a mostrare il suo regime alimentare, è a dieta, pensa di avere bisogno di dimagrire anche se i suoi pasti sono sani e abbondanti. La sua dieta è in vista del matrimonio o del ruolo che le è stato affidato per La Pupa e il Secchione?

Antonella Elia di nuovo felice con Pietro Delle Piane

“Vorrei regalare a tutti un momento di spensieratezza come questo…vorrei che tutti potessero vivere ora quella sensazione magica…per evadere dalla terribile realtà che stiamo vivendo” è il commento della Elia che sui social mostra alcuni scatti della meravigliosa vacanza.

“Pietro mio ha chiesto due volte di sposarlo” e lei ha sempre detto di no, attende magari la terza. E’ probabile che adesso sia davvero pronta o forse non lo sarà mai. Avevano già parlato di nozze un po’ di tempo fa ma è un passo che non hanno ancora fatto.

Al settimanale di gossip la showgirl ex naufraga, ex gieffina, ha aperto il suo album della romantica vacanza alle Mauritius. Di Pietro ha confidato: “E’ entrato nel mio organismo, con lui la vita è turbolenta e adrenalinica. E’ insostituibile”. Lui ha risposto che la sua Antonella ha paura del matrimonio ma ha anche assicurato che le farà cambiare idea. Quindi, per il momento niente nozze imminenti. La dieta di Antonella Elia è per La pupa e il secchione: 150 g di pasta con pomodoro e formaggio grattugiato, 150 g di salmone, insalatina e avocado per un ottimo pranzo. La ritroveremo in gran forma a breve in tv.