Massimo Giletti e i suoi 60 anni il bilancio in amore: Antonella Clerici tra le donne che ha amato di più

Pochi giorni fa, in una intervista per la rivista Oggi, Massimo Giletti alla vigilia dei suoi 60 aveva per la prima volta fatto una rivelazione molto importante. Aveva raccontato di una relazione che dura ormai da 10 anni, che ha voluto però tenere segreta. E ce l’ha fatta visto che, nonostante le ricerche dei paparazzi, nessuno lo ha mai fotografato in compagnia della sua compagna. Quando si taglia un traguardo così importante, si fanno anche dei bilanci e in una nuova intervista per Vanity Fair, Giletti parla proprio dei suoi grandi amori.

E’ per tutti un giornalista ruba cuori, Massimo Giletti e a lui hanno sempre attribuito storie e relazioni, spesso neppure confermate. Tra i nomi delle donne che avrebbe amato ci sarebbero Ambra, Alessandra Moretti del Pd, la modella Angela Tuccia, la principessa Lucrezia Odescalchi… Tutte donne di grande intelligenza e bellezza, non c’è che dire. Ma nel cuore di Massimo Giletti, è inutile negarlo, ha un posto speciale Antonella Clerici.

Gli amori di Massimo Giletti: l’amatissima Antonella Clerici

Non lo dice in modo diretto ma, come si legge sull’intervista di Vanity Fair, realizzata da Sara Calamandrei, Giletti fa capire che la Clerici ha un posto speciale nel suo cuore, è forse una delle donne che ha più amato. «Nella vita tutto inizia e finisce, anche con dispiacere, ma lei mi ha dato emozioni che non posso cancellare» ha detto Giletti, che già in passato, aveva raccontato di questo grande amore.

A gran sorpresa qualche giorno fa, aveva appunto detto di essere impegnato con una donna da oltre 10 anni e lo ribadisce anche in questa intervista per Vanity Fair commentando: «Un sentimento al riparo, come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno». Ma non aggiunge molti dettagli e spiega: «Mi piace molto parlare con le donne, non delle donne». Nessun rimpianto per non esser diventato padre. Si questo sembra essere sicuro e quando si parla della paternità spiega che se avesse voluto dei figli, li avrebbe fatti.