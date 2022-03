Arisa innamorata di Vito Coppola si sente fidanzata, il ballerino fa spallucce anche a Domenica IN

Sono mesi che si cerca di dare un nome alla relazione tra Vito Coppola e Arisa. Le cose sono complicate, neppure loro riescono a capire se sono fidanzati oppure no. Una cosa sembra essere certa: la cantante si dice innamorata del siciliano mentre Vito, quando gli si chiede che cosa provi per lei, non sa mai cosa rispondere, o forse non vuole. E’ successo anche nella puntata di Domenica In di oggi, 20 marzo 2022, quando Arisa ha parlato con Mara Venier di quello che prova per Vito, spiegando che lei a modo suo si sente fidanzata anche se il maestro di Ballando con le stelle, potrebbe non esserlo…

Ormai siamo abituati all’amore libero, in tutte le salse, per cui neppure una confessione come quella di Arisa di oggi, ci può stupire!

Vito Coppola e Arisa stanno insieme?

Mara Venier anche nella puntata di Domenica IN di oggi ha cercato di indagare un po’ sulla situazione. Arisa quindi ha provato a spiegare il suo punto di vista: “Sì è vero che c’è un grandissimo affetto tra di noi. Ieri l’ho anche accompagnato a scegliere un bel vestito per oggi. “

La conduttrice di Domenica IN, un po’ come tutto il pubblico di Rai 1, vorrebbe sapere se si può parlare di una coppia, di fidanzati. La cantante quindi ha commentato: “Se io lui stiamo insieme? Io sì. Dico la mia e capite, io sono fidanzata con lui, lui no. Sì sono fidanzata con lui ed è una cosa seria davvero, con me, me la vivo io benissimo.”

Un rapporto a senso unico, si direbbe…Arisa ha anche aggiunto: ” Cosa voglio da lui? Ma Mara oddio. Se da lui voglio figli e matrimonio? Figurati, ma non lo so. Se parli di queste cose alla fine io esco da una parte e lui dall’altra, gli uomini scappano.”

Ovviamente Mara Venier ha provato a chiedere anche a Vito Coppola che cosa prova per Arisa. Il maestro di Ballando con le stelle, non ha risposto fino in fondo e ha detto: “Confermo, tra noi c’è molto affetto. Mi ha anche scelto l’abito che sto indossato adesso. Quando ha cantato l’inno nazionale io ero davanti alla tv a fare il tifo per lei. Se siamo fidanzati? “. Nessuna risposta ma solo una risatina.