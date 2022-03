Arisa e Vito Coppola a Domenica IN: il posto che fu di Pierpaolo Pretelli è il loro?

Sembra proprio che l’amicizia tra Mara Venier e Arisa stia portando anche a una sorta di sodalizio artistico. Nelle ultime puntate di Domenica IN, la cantante è stata ospite di Mara Venier, non solo per delle interviste ma anche per esibizioni e momenti di altro genere. Nella puntata di oggi ad esempio, come era stato annunciato ieri via social, Arisa ha cantato alcuni dei suoi successi su richiesta del pubblico a casa. Non solo. Nel programma di Rai 1, insieme ad Arisa, spicca la presenza di Vito Coppola. Tra i due, come Arisa ha chiarito diverse volte, c’è solo una bella intesa artistica e quello che poteva nascere, in realtà, non è mai sbocciato. A Mara però, Arisa e Vito piacciono e a quanto pare, entrambi, saranno spesso ospiti di Domenica IN negli ultimi due mesi che mancano del programma. E’ un po’ in qualche modo, come se Arisa e Vito, avessero preso il posto fisso, che per qualche tempo, era stato riservato a Pierpaolo Pretelli. Si cerca di smuovere le arie e di “dare un po’ di botox” al programma di Rai 1 con la ventata di giovinezza portata da Vito e da Arisa? Con una bella differenza però, in questo caso, siamo di fronte a una delle più grandi cantanti italiane e a un ballerino pazzesco.

Arisa e Vito Coppola fissi a Domenica IN?

E pensare che Vito Coppola è alla sua prima stagione di Ballando con le stelle e si è già conquistato tutto questo spazio nel palinsesto di Rai 1. Dopo lo show del sabato sera, lo abbiamo visto anche, e lo vediamo, al Cantante mascherato, anche lì insieme ad Arisa che è una delle giurate. Sembra proprio che il ballerino siciliano piaccia in Rai. E Arisa, dopo aver rinunciato al suo posto nella scuola di Amici, ha praticamente conquistato il palinsesto di Rai 1. Ballando con le stelle, Il Cantante mascherato, Domenica IN: potrebbe diventare un volto di punta della rete?

Nell’attesa, la cantante sta certamente diventando un volto di Domenica IN. Tra lei e Mara da anni c’è una bella sintonia. E a quanto pare, nel programma, tutto questo funziona.