Arisa e Vito Coppola: “Il nostro non è un rapporto comune”

Dalla vittoria a Ballando con le Stelle ad oggi Arisa è cambiata molto e anche il legame con Vito Coppola è cresciuto. Ne parlano nell’intervista su Novella 2000: Arisa e Vito Coppola ammettono che il loro rapporto va oltre l’amicizia ma che non è un rapporto comune. E’ un modo per procedere con i piedi di piombo? Forse sì ma la realtà la vediamo tutti. Arisa è bellissima, non è mai stata così sicura di se stessa, almeno così appare. L’esperienza a Ballando con le Stelle le ha regalato tanto, anche la voglia di curare di più il suo corpo. I capelli sono tornati neri e lunghi, quelli che le donano di più. E’ tornata in gran forma, è di nuovo felice. Da Il cantante mascherato a Domenica In tutto appare evidente ma sui rispettivi profili social Arisa e Vito evitano di mostrare altro.

Arisa e Vito Coppola sono fidanzati?

E’ Vito a dire qualcosa in più: “Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo”. Arisa invece farebbe volentieri a meno, come sempre, di parlare della sua vita privata. Spesso ha pianto mostrando a tutti la fragilità di un momento difficile, di un amore che non la rendeva felice o che era finito.

Così su Novella 2000 è sempre il ballerino a parlare del loro rapporto che definisce “non comune”. Ed è sempre Coppola a confermare quello che già immaginavano tutti: che ogni volta che sono nella stessa città si incontrano, lui va da lei, lei va da lui.

Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle avevano provato ad essere una coppia ma non era andata bene. Adesso evitano di parlare d’amore, di fidanzamento, di coppia, attendono di scoprire cosa c’è davvero tra loro.